Потерявшие доход во время карантина семьи смогут получить увеличенные пособия на детей

Парламент Литвы в четверг принял поправки к закону о детских выплатах, позволяющие семьям получать выплату в размере не 60 евро, а 100 евро.

Парламент на период карантина сократил с года до трех месяцев для таких семей период, от полученных в который средних доходов семьи зависит размер пособия на детей - универсальное в размере 60 евро или с надбавкой в 40 евро.

Семьи с одним или двумя детьми получают выплату 60 евро, надбавка 40 евро выплачивается семьям, в которых трое или больше детей, а также семьям с ребенком с недугом и нуждающимся семьям.

Новое положение будет действовать шесть месяцев с даты объявления чрезвычайной ситуации в конце февраля и до окончания карантина. Сейчас карантин продлен до 31 мая.

Министерство социальной защиты и труда подсчитало, что дополнительно увеличенные пособия смогут получить около 33 000 детей.