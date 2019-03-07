Будет дуть юго-восточный ветер скоростью 6–11 м/с, утром на взморье порывы будут достигать 15 м/с. Ночью будет холодно, на большей части территории 1–3, в Жемайтии 0–2, а на северо-востоке 5 градусов мороза. Только на взморье будет немного выше 0.
Днем теплый атмосферный фронт принесет перемены - на севере и западе страны будет облачно, а на остальной части облачно с прояснениями. На севере и на западе пройдет небольшой дождь. Ветер усилится,на взморье его порывы составят 15–17 м/с. Воздух днем прогреется до 5–9 градусов тепла.
В пятницу ночью дождь пройдет по всей Литве. Особенно обильные осадки ожидаются в Клайпедском, Таурагском и Тельшяйском округах. Будет дуть сильный юго-западный ветер. Ночью будет выше 0, в зависимости от района - 2–7 градусов тепла.
В пятницу днем меньше осадков будет только на юго-востоке страны. Порывы ветра составят 15–20 м/с, местами до 22 м/с. Несмотря на ветер и дождь воздух прогреется до 6–11 градусов.
Синоптик Изольда Марцинонене сказала DELFI, что на следующей неделе ожидаются три циклона.
"Переход от зимы к весне затянется, погода будет переменчивой. На следующей неделе ожидаются три циклона", - сказала синоптик. Она заметила, что в понедельник ожидается дождливая погода.
"Дождь не будет идти весь день, но он не уйдет из Литвы", - сказала Марцинонене.
По ее словам, март в Литве отличается стихийными явлениями - сильными туманами и даже снегопадами.
Потепление принесет с собой осадки, в выходные погода будет неприятная
Ночью к Литве пришла новая зона низкого давления. Будет...
В Литве – необычное дело об изнасиловании: оно войдет в учебники (44)
65-летний ученый, работающий в одном из литовских...
Суд отклонил просьбу журналистов предоставить запись совещания правительства Литвы (8)
В среду Вильнюсский окружной административный суд...
Скандал в Шилутском районе: председатель комиссии часть бюллетеней унесла домой (18)
В Шилутском районе начато расследование в связи с...
В Литве построят новые военные городки - минобороны объявило конкурс (35)
В среду министерство обороны Литвы объявило конкурс на...
TOP новостей
Жители Литвы могут научить Европу, как тратить больше, чем зарабатываешь и еще откладывать деньги (135)
Пока Еврокомиссия (ЕК) говорит о неравенстве доходов в...
Какой будет цена на первые литовские огурцы (29)
Уже стало обычным явлением, когда вместе с весной на...
Потепление принесет с собой осадки, в выходные погода будет неприятная
Ночью к Литве пришла новая зона низкого давления. Будет...
В Литве – необычное дело об изнасиловании: оно войдет в учебники (44)
65-летний ученый, работающий в одном из литовских...
Жители Литвы живут от зарплаты до зарплаты: откладывание денег на долгое время – непочатый край (58)
Жители Литвы располагают знаниями о финансах в...