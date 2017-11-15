Вилкис-Пилкис, с которым никогда не гуляли и кормили через решетку, был заточен в вольере, где пережил настоящий кошмар. Как только у него появилась возможность, он сбежал от своих хозяев.
Хозяин с помощью соседей пытался его поймать и вернуть в вольер-тюрьму. Собака не хотела возвращаться в клетку и, защищаясь, откусила соседу палец.
Хозяева вызвали полицию, чтобы стражи порядка убили собаку, однако приехавшие с полицейскими работники приюта для животных "Пятая лапа" попросили дать животному возможность начать новую жизнь. 10 ноября работники приюта разместили на своей странице в фейсбуке видео этого агрессивного пса, который утратил доверие к людям.
Тысячи людей не остались равнодушны к этой истории и высказались в поддержку пса, пожелали удачи молодому человеку, который решил завоевать доверие собаки. Райбикис сказал, что пришел в приют, поскольку это связано с его учебой.
"Я пришел в приют, поскольку изучаю ветеринарию. Я - студент 6 курса, моя работа связана с приютами. Я намерен остаться работать в приюте или по крайней мере часто туда заглядывать, чтобы помочь в реабилитации собак. Я давно интересуюсь психологией животных и быть может в будущем это будет связано с моей работой", – сказал Райбикис.
"Я не чувствую, что сделал что-то необычно. Вы обо мне еще услышите", – улыбнулся он и пригласил неравнодушных людей прийти в приют и хотя бы погулять с собаками, которые этого очень ждут.
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