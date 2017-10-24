Помимо Литвы, Латвии и Эстонии средства будут выделены также Испании и Португалии, пострадавшим в результате стихийных лесных пожаров.
Юнкер обратился к еврокомиссару по вопросам гуманитарной помощи и кризисного управления Христу Стилианидису в течение месяца выступить с предложениями, как в будем подобная помощь могла бы оказываться оперативней как в границах Евросоюза, так и за его пределами.
Ливни уничтожили урожай этого года, а также препятствовали возможности обработки земли. Оказавшиеся во внештатной ситуации крестьяне понесли огромные убытки и не смогли выполнить возложенные на них обязательства.
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