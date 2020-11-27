Жалобу подал Максим Хорошин, недавно переехавший из Минска в Вильнюс. Он утверждает, что 13 октября был зверски избит лояльными режиму должностными лицами из структур.

М. Хорошин рассказал, что они с женой участвовали в акциях протеста в Беларуси. Однажды к их дому подъехали три автомобиля с 12 людьми в масках и забрали его. Белорус узнал от правоохраны, что за ним следили.

Он рассказал, что должностные лица, обвинявшие его в участии в митинге оппозиции, били его палками и кулаками, он несколько раз терял сознание.

На пресс-конференции в Вильнюсе М. Хорошин сообщил, что его преследуют до сих пор, ему поступают звонки с угрозами.

"Я чудом избежал тюрьмы потому, что пришлось бежать в Литву. Но мне до сих пор звонит следователь, поступают звонки с неизвестных номеров с угрозами, что меня ждет в Минске", - сказал М. Хорошин.

"То, что сегодня происходит в Беларуси, на самом деле страшно. Если кто-то думает, что что-то подобное происходит и в других местах в XXI веке, в центре Европы - вряд ли. Мы очень надеемся на гласность и международную помощь", - сказал М. Хорошин.

Адвокат белоруса Гедрюс Данелюс утверждает, что такое поведение приравнивается к пыткам, а за них предусматривается преследование в международном масштабе.

"Такие действия запрещены международным правом, и Уголовный кодекс Литвы предусматривает ответственность за деяния, которые запрешены международным правом, конкретно - статья 100.3, запрещающая пытки. Из рассказов Максима мы видим, что его пытали, и это делают властные структуры. Мы подали заявление в Генпрокуратуру, чтобы было начато расследование", - сказал на пресс-конференции адвокат.

Он отметил, что литовское право позволяет осуществлять уголовное преследование заочно, даже если обвиняемого нет в Литве.

"Мы считаем, что в этой ситуации есть реальная возможность начать уголовное преследование за нарушение международного права, и мы считаем, что это станет хорошим примером", - отметил Г. Данелюс.

Он подчеркнул, что пострадавший узнал избившего его человека, поэтому уголовное дело - это "не только декларативная, политическая возможность, но и четкая правовая возможность преследовать таких людей".

В заявлении в правоохрану указано, что избивший гражданина Беларуси мужчина похож на бывшего начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Министерства внутренних дел Республики Беларусь Николая Карпенкова.

"Я еще не готов сказать, что это был лично Н. Карпенков, но когда я посмотрел на фотографию этого человека, а также на фотографии других сотрудников ГУБОПиК, то я почти уверен, что это был он. Я могу смело сказать, что смогу узнать этого человека. Это мужчина старше 45 лет, с мешками под глазами, на нем была черная куртка, черные джинсы, черные ботинки - по всем описаниям человек похож на Н. Карпенкова", - говорится в заявлении М. Хорошина.

Участвовавший в пресс-конференции представитель штаба лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Александр Добровольский сказал, что заявления пострадавших от белорусского режима людей с подобными обвинениями планируется подать и в правоохрану других государств, а в Вильнюсе создается центр для координирования этой работы.

"Мы координируем группу юристов из разных стран, которые готовят такие же заявления от людей, находящихся под защитой этих стран. Уголовное право позволяет осуществлять преследование во многих странах. Наш план - Народный трибунал, который позволит остановить репрессии. Мы составим единую книгу преступлений с возможностью сообщить о них, подготовить материал, чтобы можно было начать уголовное преследование в разных государствах", - сказал А. Добровольский.

"Мы в Вильнюсе собираемся учредить центр для координирования работы юристов, чтобы остановить репрессии в Беларуси", - отметил советник лидера белорусской оппозиции.

По его словам, подобные заявления от пострадавших в результате преступлений против человечности будут поданы в правоохраны Польши, будут подготовлены в Германии, Бельгии и Нидерландах.