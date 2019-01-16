Пострадавший младенец еще в коме, прогноз врачей неутешительный

По словам Кеваласа, шейные мышцы у младенцев очень слабые, например, 3-месячный младенец сам еще не может держать голову.
"Синдром тряске – это тяжелая травма мозга, которая появляется в результате сильной тряски младенца. Головной мозг младенца покрывают очень хрупкие кровеносные сосуды. Когда ребенка трясут, сосуды двигаются под воздействием инертных сил, ударяются о черепную коробку, как это бывает в случае автоаварии.
Кровеносные сосуды лопаются, происходит кровоизлияние в мозг, в глазное дно. Также возможны переломы длинных костей", – сказал он.
По словам Кеваласа, статистически 25–50% родителей даже не понимают, что сильная тряска ребенка может привести к синдрому тряски.
"Надо заметить, что существуют и некоторые физиологические особенности: этот синдром чаще всего наблюдают у младенцев 2–5 месяцев, когда младенцы могут быть неспокойны из-за газов и колик.
Есть прямая связь между синдромом тряски и частотой беспокойного плача ребенка. Обычно родители так поступают от того, что не знают, что делать, это следствие их отчаяния", – заметил врач.
Однако Кевалас предупреждает – последствия синдрома тряски бывают очень тяжелыми, поскольку это серьезная травма мозга.
"По статистике 20% таких детей умирает, а из-за кровоизлияния в мозг развиваются нарушения мозговой деятельности, остаются проблемы со зрением, иногда наступает полная слепота. Кроме того, развиваются нарушения психомоторного развития", – сказал он.
Врач советует также отказаться от разных упражнений, во время которых младенца подбрасывают в воздух, это также может вызвать синдром тряски.
"Обычно рассказы родителей не совпадают с диагнозом – родители всегда отрицают это. По этой причине этот синдром скрывается и под другими диагнозами", – сказал LRT Кевалас.
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