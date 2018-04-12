После инцидента Чивас разместил обращение в социальной сети Facebook. "Всем, кого это волнует и кого не волнует. И коллегам, и даже притворщикам парламентским патриотам, выходящим из моды политическим кикиморам, которые комментируют то, о чем якобы знают лучше всего: я никогда не бил ни жен, ни какую-либо другую женщину. Даже если сам получал по морде. Ни в тот день, но до него", – писал журналист.

"Сожалею лишь о том, что не смог справиться с тянувшейся на протяжении нескольких месяцев ситуацией с неадекватным человеком, надеялся, что он изменится. Только из-за дочери сожалею, что ей пришлось терпеть брань, а в последнее время и толчки, и дождался ухудшения ситуации", – продолжил он, заметив, что не намерен раскрывать все обстоятельства.

Оказавшись в КПЗ, журналист поблагодарил полицейских за возможность "спокойно провести ночь не в компании с неуправляемым человеком". "И благодарю Бога, что я смог по крайней мере спасти дочь от физического нападения. Пусть правоохрана делает свое дело, а я докажу, что ничего подобного не было", – сказал Чивас.

Он заверил, что всегда старается избегать конфликтов и ему нередко доводилось успокаивать жену. "И на этот раз – кто хочет, пусть думает. Для меня важно, чтобы эта, к сожалению... мачеха не приближалась к моему ребенку, о котором я заботился. А бесконечные выдумки я не намерен комментировать. Пусть кое-кто продолжает рассказывать сказки, а я иду помогать делать уроки ребенку, который заявил, что хочет быть "подальше от нее". Наконец-то, спокойно. Спасибо за помощь", – писал в Facebook Чивас.

12 апреля утром супруга Чиваса сказала DELFI, что после того как мужа выпустили из КПЗ, она видела его только раз – когда полицейские привезли его домой за вещами. "По моей просьбе его увезли к матери", – сказала Чивене.

"Я плохо себя чувствуя, даже не поехала к следователю, – сказала женщина. – Все его слова - ложь. И о дочери - тоже, чтобы ее не забрали".

По словам Чивене, это был не первый раз, когда муж применил насилие, только полицию раньше она не вызывала. "В последнее время было психологическое насилие. Это сказалось на моем здоровье, – сказала женщина. – Он лжет, говорит, что я упала сама. Это ложь. Могу чем угодно поклясться, он лжет".

Она сказала, что Чивас мириться и извиняться после инцидента не стал.

"В последнее время он не видит своей вины, – продолжила Чивене. – Раньше мне приходилось скрывать, я была запугана".

"Я ведь не могла сама так покалечиться. Это не первое насилие, только я была запугана и скрывала. Психологическое насилие, когда в дом постоянно несут алкоголь, стало невыносимым для меня и моего здоровья, – сказала Чивене. – Когда я сфотографировала его бутылки и выслала ему фотографии, он сказал, что это я купила и пью. Я ведь не работаю, у меня нет денег на алкоголь, сказала об этом, а он сказал, что скажет, что дает мне на продукты, а я покупаю водку".

Женщина сказала, что он учит лгать дочь: "Он учит ее лгать, настраивает против меня. Выломал дверь, позвал ее и сказал, что это я сделала, а когда я все сняла на видео – мой телефон улетел с 5 этажа", – сказала Чивене.

Чивас отрицает факт насилия. Однако, приехав по вызову, полиция зафиксировала раны на коленях и локтях у женщины и перелом носа. в организме Чиваса было 0,57 промилле.

Женщина не надеется, что удастся помириться. "Если после всей ругани человек выбирает не меня, а алкоголь, угрожает разводом, когда я говорю, что надо уменьшать дозы. Чего после этого хотеть. Чем дальше, тем хуже. Постоянные упреки, – сказала Чивене. – Разве это жизнь после всего этого. Я не думаю, что будет что-то хорошо. Я его знаю".