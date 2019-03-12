Поставлена точка в деле, касающемся убийства известного музыканта

Коллегия судей отклонила жалобы осужденного на 10 лет тюремного заключения Поцюнаса и его адвоката и оставила в силе решения судов низшей инстанции.

Суд присудил взыскать с Поцюнаса в пользу семьи Добровольскиса 110 000 евро в виде морального ущерба.

Приговоры обжаловали и другие участники по этому делу - Скирмантас Янкаускас, Паулюс Лещинскас и Эдгарас Петрашявичюс, но и их жалобы были отклонены.

Судьи отметили, что ВСЛ нр рассматривал доказательства и новые обстоятельства не выяснял, это сделали суды низших инстанций, а оценив аргументы в жалобах, отметил, что нет оснований отменять принятые постановления.

Напомним, что Добровольскис получил несовместимые с жизнью травмы накануне Сочельника в 2014 году в Вильнюсе, у бара Vingrių 17. Смертельный удар был нанесен зонтом. Мужчина скончался в больнице через две недели.

Вильнюсский окружной суд констатировал, что решающий и единственный удар был нанесен Поцюнасом.

"Суд пришел к выводу, что этот удар нанес Поцюнас – он вырвал зонт из рук другого участника драки, и нанес им удар другому человеку, которым стал Добровольскис, несмотря на то, что он в конфликте не участвовал и ни во что не вмешивался, - сказал тогда судья Стасис Лемежис. - Убивать Добровольскиса никто не хотел – мы в это верим, поскольку не было никаких оснований для этого – ведь человек стоял с собакой, пил пиво, и тут неожиданно ему нанесли удар. Почему это сделали, сложно сказать, поскольку обвиняемые, скрывают это, ничего не говорят. Но факт остается фактом, зонт из рук Поцюнаса в руки других людей не попал".

Председатель коллегии судей отметил, что Поцюнас был самым активным участником драки у бара – он пришел туда и сразу бросился драться, даже не выясняя, что происходит.

За нарушение общественного порядка были осуждены и некоторые другие участники драки.