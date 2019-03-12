Поставлена точка в деле, касающемся убийства известного музыканта

В деле об убийстве известного композитора Томаса Добровольскиса поставлена точка – 12 марта Верховный суд Литвы (ВСЛ) принял окончательное решение по этому делу. Решение обжалованию не подлежит. Суд признал, что 25-летнего Каролиса Поцюнаса обосновано осудили за убийство Добровольскиса.
Karolis Pociūnas ir Tomas Dobrovolskis
© DELFI montažas

Коллегия судей отклонила жалобы осужденного на 10 лет тюремного заключения Поцюнаса и его адвоката и оставила в силе решения судов низшей инстанции.

Суд присудил взыскать с Поцюнаса в пользу семьи Добровольскиса 110 000 евро в виде морального ущерба.

Приговоры обжаловали и другие участники по этому делу - Скирмантас Янкаускас, Паулюс Лещинскас и Эдгарас Петрашявичюс, но и их жалобы были отклонены.

Статьи по теме:
Прошло 4 года со дня убийства композитора Добровольскиса, но слушание в суде не завершилось  (26)
Суд назвал виновного в деле об убийстве композитора  (28)

Судьи отметили, что ВСЛ нр рассматривал доказательства и новые обстоятельства не выяснял, это сделали суды низших инстанций, а оценив аргументы в жалобах, отметил, что нет оснований отменять принятые постановления.

Напомним, что Добровольскис получил несовместимые с жизнью травмы накануне Сочельника в 2014 году в Вильнюсе, у бара Vingrių 17. Смертельный удар был нанесен зонтом. Мужчина скончался в больнице через две недели.

Вильнюсский окружной суд констатировал, что решающий и единственный удар был нанесен Поцюнасом.

"Суд пришел к выводу, что этот удар нанес Поцюнас – он вырвал зонт из рук другого участника драки, и нанес им удар другому человеку, которым стал Добровольскис, несмотря на то, что он в конфликте не участвовал и ни во что не вмешивался, - сказал тогда судья Стасис Лемежис. - Убивать Добровольскиса никто не хотел – мы в это верим, поскольку не было никаких оснований для этого – ведь человек стоял с собакой, пил пиво, и тут неожиданно ему нанесли удар. Почему это сделали, сложно сказать, поскольку обвиняемые, скрывают это, ничего не говорят. Но факт остается фактом, зонт из рук Поцюнаса в руки других людей не попал".

Председатель коллегии судей отметил, что Поцюнас был самым активным участником драки у бара – он пришел туда и сразу бросился драться, даже не выясняя, что происходит.

За нарушение общественного порядка были осуждены и некоторые другие участники драки.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Новые свидетельства в деле об убийстве Добровольскиса (4)

Один из троих подозреваемых в убийстве композитора...

После убийства музыканта в центре Вильнюса – новые шокирующие свидетельства (19)

Выясняются другие шокирующие детали в деле об убийстве...

В деле об убийстве Добровольскиса – о российской агрессии и литовских скинхедах (28)

Выясняются дополнительные детали в деле об убийстве...

Шокирующее свидетельство об убийстве в "Психбарисе": все началось со слов "Путин - х..ло" (233)

Группа молодых людей в баре Vingrių 17, который известен как...

Шокирующая защита в деле об убийстве Добровольскиса: это был несчастный случай (6)

В Сочельник вечером близкие покойного композитора...

Общество

Литовские депутаты планируют обеспечить условия для безопасного ухода за детьми во время карантина

Парламент Литвы склонен одобрить предложение...

На литовских дорогах появятся современные радары (2)

Хорошо известные литовским водителям...

ЕСПЧ: репрессии CССР против литовских партизан могут считаться геноцидом (60)

Во вторник Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)...

Поставлена точка в деле, касающемся убийства известного музыканта

В деле об убийстве известного композитора Томаса...

Каждому откладывающему на пенсию государство в этом году выделит почти 200 евро (3)

В соответствии с новой системой дополнительного...

TOP новостей

ЕСПЧ: репрессии CССР против литовских партизан могут считаться геноцидом (60)

Во вторник Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)...

Скрытая проблема Литвы: люди хотят умереть дома, но есть и другая сторона медали (12)

Все больше людей, которые больны неизлечимыми...

Пенсионная система в Литве: когда дополнительную пенсию можно унаследовать (34)

После того как в Литве вступил в силу новый порядок...

На литовских дорогах появятся современные радары (2)

Хорошо известные литовским водителям...

Глава МИД Литвы: перенос Brexit на срок после выборов в ЕП создает правовые проблемы Европе (5)

После решения перенести выход Великобритании из...