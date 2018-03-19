В целом в Литве проголосовали 4487 граждан РФ или 39% избирателей, сообщило посольство РФ в Вильнюсе.

По данным посольства, за В. Путина проголосовали 3834 человек, или 85% пришедших отдать голос.

Кандидат коммунистов, миллиардер Павел Грудинин набрал 240 голосов (5,3%), телеведущая Ксения Собчак – 129 голосов (2,9%).

Сколько получили прочие кандидаты, посольство не сообщает.

Избирательные участки были оборудованы в пяти городах Литвы - в посольстве РФ в Вильнюсе, в гостинице Park Inn в Каунасе, в генеральном консульстве России в Клайпеде, в гимназии Santarve в Шяуляй и в висагинском центре культуры Draugyste.

В посольстве голосующих проверяли на металл-детекторе, их встречал посол Александр Удальцов.

"Очевидно, президентские выборы интересуют избирателей, однако этого и можно было ожидать, президентские выборы всегда пользуются большим вниманием", - сказал дипломат в воскресенье.

По словам А. Удальцова, возможности прибыть в пункты голосования в Литве были созданы и для российских граждан, отдыхающих, например в Друскининкай или Паланге. В посольстве России также голосовали находящиеся на гастролях в Литве актеры Московского театра им. Е. Вахтангова и певец Филипп Киркоров.

Актриса театра им. Е. Вахтангова Людмила Максакова не хотела раскрывать, за кого голосовала, она также осторожно комментировала то, чего она ожидает от победителя выборов.

"Как и все люди, я надеюсь на мир и благополучие (...) Я, как человек, работающий в театре, считают, что язык искусства всем понятен и всех примиряет", - сказала Л. Максакова журналистам в посольстве.

Осенью прошлого года на выборах в российскую Госдуму проголосовали лишь немногим более 2 тыс. граждан России, проживавших или гостивших в Литве.

По данным российской Центральной избирательной комиссии, на выборах в соседнем государстве победил нынешний президент В. Путин, набравший около 77% голосов.

В. Путин стал первым лицом государства 31 декабря 1999 года, когда решением бывшего тогда президентом Бориса Ельцина был назначен должностным лицом, исполняющим обязанности президента.

Впервые на президентский пост В. Путин был избран 16 марта 2000 года. Он переизбирался президентом в 2004 и 2012 годах. В 1999–2000 и 2008–2012 годах он был главой правительства.