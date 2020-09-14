Посольства Беларуси и России в Литве подсветили бело-красным цветом

Как сообщила BNS автор инициативы Эгле Гребляускайте, в бело-красно-белые цвета было освещено само посольство Беларуси, а также деревья у посольства России. Так художник хотела выразить поддержку борющимся за свободу белорусам за несколько часов до встречи президентов Беларуси и России.

"Сегодня встречаются В. Путин и А. Лукашенко, поэтому хотелось, чтобы до них как-то дошел месседж о том, о чем просят их люди, стремящиеся к демократии, ведь, кажется, что они все не слышат. Хотелось символично направить свет в глаза репрессивному режиму и поддержать людей, которые борются за права человека, демократию", – сказал Э. Гребляускайте.

По ее словам, работники белорусского посольства через пять минут попросили выключить свет, и это было сделано, между тем, охранники у российского посольства лишь поинтересовались тем, что делают художники, поскольку сам парк является публичным пространством, не принадлежащим посольству.

Во время этой акции поддержки у посольства Беларуси также проходил санкционированный митинг, собравшиеся на него поблагодарили за инициативу.

Э. Гребляускайте является докторантом Вильнюсской художественной академии, она известна различными провокационными художественными инсталляциями в публичном пространстве.

На фоне массовых протестов после президентских выборов 9 августа, не признаваемых оппозицией Беларуси и Западом, в понедельник Александр Лукашенко вылетел в Сочи, где должен встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, и, как сообщается, должен обсудить "вопросы стратегического партнерства и развития альянса".

Бело-красно-белый флаг, ставший символом борьбы оппозиции, был официальным флагом Белорусской Народной Республики (1918—1919), а в 1991—1995 годах – государственным флагом Республики Беларусь.