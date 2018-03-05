Посол России в Литве Александр Удальцов выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося оперного солиста Виргилиюса Норейки.
Virgilijus Noreika
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

"Постигла тяжелая утрата - скончался выдающийся оперный певец, народный артист СССР Виргилиюс Норейка. Ушел из жизни не только замечательный исполнитель, но и добрый, отзывчивый человек, которого хорошо знают и любят на всей территории бывшего Советского Союза. В.Норейку отличали тонкий лиризм, душевность и проникновенность исполнения. Особенно великому артисту удавались русские романсы и вокальные произведения российских композиторов, которые он всегда включал в свой концертный репертуар", - говорится в соболезновании.

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А.Удальцов подчеркнул, что за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры в 2015 году В.Норейка был награжден медалью Пушкина.

"Поистине невосполнимая потеря. Память о Виригилиюсе Норейке навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования супруге Лорете, родным и близким покойного", - заключает А.Удальцов.

В.Норейка скончался в субботу в возрасте 82 лет.

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