"Постигла тяжелая утрата - скончался выдающийся оперный певец, народный артист СССР Виргилиюс Норейка. Ушел из жизни не только замечательный исполнитель, но и добрый, отзывчивый человек, которого хорошо знают и любят на всей территории бывшего Советского Союза. В.Норейку отличали тонкий лиризм, душевность и проникновенность исполнения. Особенно великому артисту удавались русские романсы и вокальные произведения российских композиторов, которые он всегда включал в свой концертный репертуар", - говорится в соболезновании.
А.Удальцов подчеркнул, что за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры в 2015 году В.Норейка был награжден медалью Пушкина.
"Поистине невосполнимая потеря. Память о Виригилиюсе Норейке навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования супруге Лорете, родным и близким покойного", - заключает А.Удальцов.
В.Норейка скончался в субботу в возрасте 82 лет.
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