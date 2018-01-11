"Литва с каждым днем становится все красивее. Мы говорим с китайцами, которые бывали в Литве, отдыхали или путешествовали – они не могут нарадоваться нашей страной. Они часто нас спрашивают, почему мы сами не понимаем, какой красотой обладаем. <...> Сами, наверное, понимаем это, лишь уехав. Я думаю, людям, которые много путешествовали, Литва кажется в три раза красивее", – сказала Марчюлёните.

Марчюлёните сказала, что благодаря своей работе, у нее есть возможность увидеть страну заново. Множество вещей в Литве, по ее словам, мы принимаем как само собой разумеющееся. Например, быстрый интернет – в этом отношении, по словам посла, мы избалованы. В Китае пришлось привыкать к более медленному интернету, хотя, кажется, эта страна развивается очень быстро.

Марчюлёните, не колеблясь, поехала работать в Китай. И в Азии, и в Китае она тогда уже бывала не раз. Она считает, что за Китаем – будущее мира. Посол также подчеркнула, что страна в последнее время сильно изменилась.

"Китай очень меняется. Могу сказать, что, когда я ездила в Китай больше 20 лет назад, это была страна велосипедов. <...> Сейчас их привычки меняются. Если за что-то их критикуют, то вскоре привычки меняются. Уже сейчас редко бывает так, что ты не можешь выйти из лифта, поскольку толпа, врывающаяся в лифт, не выпускает тебя. <..> Они учатся, путешествуют", – сказала посол Литвы.