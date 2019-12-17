Парламент Литвы во вторник принял поправки, согласно которым с января увеличиваются пособия на детей.
Eurai
© DELFI / Karolina Pansevič

Универсальная выплата на ребенка увеличивается с 50 евро до 60 евро, на детей из малоимущих семей, многодетных семей и на детей-инвалидов – с 70 евро до 100 евро.

За это проголосовало 111 членов сейма, против были три парламентария, шесть воздержались.

Парламент также принял предложение правящих, которое придется проводить в жизнь уже следующему правительству. С 2021 года предусмотрен размер универсального пособия на ребенка 70 евро, а на детей из малоимущих семей, многодетных семей и на детей-инвалидов – 110 евро.

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Кабмин раньше предлагал увеличить с января пособие только на детей из малоимущих семей, многодетных семей и на детей-инвалидов до 90 евро, а универсальное пособие увеличить с июля до 60 евро.

Однако совет правящей коалиции принял решение заметнее увеличить пособия, такой план в понедельник утвердило и правительство.

По предварительным подсчетам, после увеличения пособий на детей с января 2020 года в бюджете дополнительно понадобится около 149 млн. евро. В общей сложности универсальное пособие будет получать примерно 521 900 детей, дополнительную выплату – около 151 600 детей.

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