Универсальная выплата на ребенка увеличивается с 50 евро до 60 евро, на детей из малоимущих семей, многодетных семей и на детей-инвалидов – с 70 евро до 100 евро.
За это проголосовало 111 членов сейма, против были три парламентария, шесть воздержались.
Парламент также принял предложение правящих, которое придется проводить в жизнь уже следующему правительству. С 2021 года предусмотрен размер универсального пособия на ребенка 70 евро, а на детей из малоимущих семей, многодетных семей и на детей-инвалидов – 110 евро.
Кабмин раньше предлагал увеличить с января пособие только на детей из малоимущих семей, многодетных семей и на детей-инвалидов до 90 евро, а универсальное пособие увеличить с июля до 60 евро.
Однако совет правящей коалиции принял решение заметнее увеличить пособия, такой план в понедельник утвердило и правительство.
По предварительным подсчетам, после увеличения пособий на детей с января 2020 года в бюджете дополнительно понадобится около 149 млн. евро. В общей сложности универсальное пособие будет получать примерно 521 900 детей, дополнительную выплату – около 151 600 детей.
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