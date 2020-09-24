По утверждению Линаса Кукурайтиса, пособие в размере 200 евро побудило регистрироваться даже тех, кто работал "в тени", домохозяек или вернувшихся из эмиграции.

"По нашим подсчетам, таких (получателей пособий – BNS) дополнительно около 40 000, кроме естественных тенденций", - сообщил в четверг Кукурайтис.

Он также отметил, что по этой причине стало в половину меньше получателей социальных пособий.

По словам Кукурайтиса, на рынке труда сложилась парадоксальная ситуация, когда работодатели регистрируют новые рабочие места, но 240 000 безработных на них не попадают.

"Здесь возникает проблема несоответствия квалификации или определенные злоупотребления, если человек приходит, чтобы получить 200 евро, и у него уже есть другое занятие, то мы таких сразу отсеиваем, так как если даешь человеку предложение (предложение о работе - BNS), а он отказывается, мы прекращаем выплату пособия, и такой человек уходит из Службы занятости", - утверждает министр.

Несмотря на рост экономики, новые рабочие места и улучшающиеся прогнозы, безработица в Литве и дальше растет, и, по данным Службы занятости, составляет 14,2%.