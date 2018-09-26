Учитель из Калварии сказала DELFI, что в их школе переговоры о зарплатах все еще идут. "Ничего пока неясно, – сказала учитель Эгле. – Мы не чувствуем себя уверенно, ощущаем напряжение, оно мешает работе. Мы не уверены в будущем, не яснен вопрос зарплат. Ходят слухи, что зарплаты вообще не будут платить, пока не подпишем соглашение работать по новым условиям".

Пока учителя ждут приезда представителя профсоюза и юриста.

По ее словам, в других школах уже договорились о новой оплате труда учителей.

Учитель Паневежской музыкальной школы Аудроне Сакалаускене сказала, что уже подписаны новые условия, но после этого появились неясности.

Она подчеркнула, что ничего нового новый порядок не принесет учителям, у которых количество часов не изменилось, их зарплаты останутся прежними. По ее словам, новой системе не хватает ясности.

Председатель Профсоюза работников системы образования Литвы Андрюс Навицкас рассказал, что учителя уходят из школ. По его словам, хаос еще продолжается, а усилия Министерства науки и образования в их решении тщетны.

Но он возвестил хорошую весть – авансы получили все учителя.

Навицкас сказал, что в 90% школ вопрос зарплат уже решен, остальные находятся в неизвестности.

Учителя, которые не выдержали всего этого хаоса, ушли из школ и ищут другую работу. "По два, по пять, по семь учителей уходят, – сказал Навицкас. – Это нередкое явление. Бывает такое, что уже некому заменить заболевших".

В сентябре министерство объявило, что уже организовало туры по школам, чтобы помочь решить вопрос оплаты труда учителей. Но Навицкас утверждает, что эта помощь лишь декоративная, никакой пользы она не принесла.Он заметил, что дозвониться в министерство сложно, а на письма вообще не дают ответов.