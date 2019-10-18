Последствия пожара в Алитусе: в помещениях реабилитационного центра обнаружили высокую концентрацию опасных веществ

Результаты лабораторных исследований показали, что в помещениях центра обнаружены нехарактерные для жилых помещений вещества: стирол, бензол, этанол, этилцеллозольв, оксид серы, твердые частицы.

Концентрация оксида серы и стирола превысила допустимые среднесуточные нормы в 2,5 раза, а гари – в 5 раз.

Стирол раздражающе действует на дыхательные пути, кожу, слизистую, в результате краснеют глаза, першит в носу и горле, краснее кожа, появляется кашель. Долговременное воздействие стирола приводит к головным болям, слабости, депрессии, снижению концентрации внимания.

Твердые частицы раздражают кожу, слизистую глаз, носа, дыхательные пути, а долговременное воздействие приводит к болезням дыхательных путей и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Оксид серы приводит к болезням дыхательных путей.

Бензол воздействует на органы кроветворения, костный мозг, может привести к различным болезням крови, включая лейкемию.

По данным специалистов, больше всего вредных и ядовитых веществ выделяется не в процессе горения, а в процессе тления покрышек (это может длиться две недели).

18 октября специалисты центра брали пробы воздуха в Миклусенай, в сторону этого населенного пункта должен дуть ветер.

Жителей города и соседних населенных пунктов просят как можно больше времени проводить в помещениях или уезжать подальше от места пожара.