Последствия пожара в Алитусе: в помещениях реабилитационного центра обнаружили высокую концентрацию опасных веществ

Результаты лабораторных исследований показали, что в помещениях центра обнаружены нехарактерные для жилых помещений вещества: стирол, бензол, этанол, этилцеллозольв, оксид серы, твердые частицы.
Концентрация оксида серы и стирола превысила допустимые среднесуточные нормы в 2,5 раза, а гари – в 5 раз.
Стирол раздражающе действует на дыхательные пути, кожу, слизистую, в результате краснеют глаза, першит в носу и горле, краснее кожа, появляется кашель. Долговременное воздействие стирола приводит к головным болям, слабости, депрессии, снижению концентрации внимания.
Твердые частицы раздражают кожу, слизистую глаз, носа, дыхательные пути, а долговременное воздействие приводит к болезням дыхательных путей и сердечно-сосудистым заболеваниям.
Оксид серы приводит к болезням дыхательных путей.
Бензол воздействует на органы кроветворения, костный мозг, может привести к различным болезням крови, включая лейкемию.
По данным специалистов, больше всего вредных и ядовитых веществ выделяется не в процессе горения, а в процессе тления покрышек (это может длиться две недели).
18 октября специалисты центра брали пробы воздуха в Миклусенай, в сторону этого населенного пункта должен дуть ветер.
Жителей города и соседних населенных пунктов просят как можно больше времени проводить в помещениях или уезжать подальше от места пожара.
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