Провал готовятся ликвидировать, планируется, что работа будет проводиться ночью, но движение в этом месте будет ограничено и в субботу.
Ранее сообщалось, что на улице А.Коелавичюса образовался оползень.
По данным Вильнюсского самоуправления, по затопленной улице Антакальнё в пятницу около 21:00 уже можно было проехать. Вода также отступила и с других затопленных улиц столицы.
При обнаружении чрезвычайных ситуаций на улицах столицы жителям следует сообщить о них по телефону 1355.
Из-за дождя в столице было нарушено движение общественного транспорта, из-за нарушений электроснабжения на нескольких перекрестках не работали светофоры. Сообщалось о нескольких поваленных деревьях.
Дожди с грозами в Литве идут с четверга: в это время ломаются ветви деревьев, обильные дожди заливают городские улицы. Молния в Алитусском районе вызвала пожар, поваленное в Шяуляй дерево заблокировало выход.
Сильные дожди в Литве также прогнозируются и в выходные.
Во время ливня в пятницу в Вильнюсе зафиксировали восемь водомоин и провалов (6)
Последствия пятничного ливня на улице П. Вилейшё со...
Военные и реставраторы будут участвовать в инсценировке Грюнвальдской битвы в Польше (53)
Около пятидесяти литовских солдат и...
Не стало писательницы Видманте Ясукайтите (6)
В субботу утром в Клайпедской больнице после тяжёлой и...
Копия "Литуаники" пролетит над Каунасом во время авиационного фестиваля (29)
На выходных в Каунасе на аэродроме им. С. Дарюса и С....
TOP новостей
Президент Литвы: пришло время Европе взять свою безопасность в свои руки (285)
Принимая в субботу в Германии вместе с лидерами...
Сборная Бельгии обыграла Англию и получила бронзовые медали ЧМ по футболу (13)
Сборная Бельгии победила команду Англии в матче за...
Военные и реставраторы будут участвовать в инсценировке Грюнвальдской битвы в Польше (53)
Около пятидесяти литовских солдат и...
Большая чистка в Twitter: куда исчезли миллионы аккаунтов (8)
И Джастин Бибер, и Дональд Трамп , и Владимир Соловьев...
Трамп: больших ожиданий от встречи с Путиным нет (78)
Президента США Дональда Трампа на пресс-конференции в...