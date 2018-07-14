После интенсивных дождей в пятницу вечером, на затопленных улицах Вильнюса вода пошла на убыль, но на улице П.Вилейшё образовался провал, сообщает "Grinda".
© DELFI / Erikas Skardžius

Провал готовятся ликвидировать, планируется, что работа будет проводиться ночью, но движение в этом месте будет ограничено и в субботу.

Ранее сообщалось, что на улице А.Коелавичюса образовался оползень.

По данным Вильнюсского самоуправления, по затопленной улице Антакальнё в пятницу около 21:00 уже можно было проехать. Вода также отступила и с других затопленных улиц столицы.

При обнаружении чрезвычайных ситуаций на улицах столицы жителям следует сообщить о них по телефону 1355.

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Из-за дождя в столице было нарушено движение общественного транспорта, из-за нарушений электроснабжения на нескольких перекрестках не работали светофоры. Сообщалось о нескольких поваленных деревьях.

Дожди с грозами в Литве идут с четверга: в это время ломаются ветви деревьев, обильные дожди заливают городские улицы. Молния в Алитусском районе вызвала пожар, поваленное в Шяуляй дерево заблокировало выход.

Сильные дожди в Литве также прогнозируются и в выходные.

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