Берта из Алитуса - мать 11-месячной девочки. Во время пожара и еще некоторое время после него женщина не выходила из дома, не открывала окна, какое-то время жила с ребенком в деревне. Она сказала, что беспокоится о своем ребенке и хотела бы исследовать свое молоко.

Исследовать молоко хотели бы и другие кормящие мамы из Алитуса. "Мы живем недалеко от места пожара, поэтому через воздух могли попасть загрязнения, – сказала журналистам Эгле. – Окна были закрыты, но я думаю, все равно что-то попало".

Папа Линас сказал, что беспокоится за здоровье детей и хотелось бы исследовать все, что возможно.

Минздрав отмечает, что планирует провести объемное исследование, во время этой акции проверят состояние здоровья людей, живущих рядом с местом пожара, но материнское молоко исследовать не планируют. Планируют брать на анализ кровь местных жителей, отдельно кормящих матерей обследовать не будут.

Журналисты LNK отмечают, что беспокойство кормящих матерей может быть небеспочвенным. В сентябре подобный пожар был во Франции, там в молоке 9 матерей обнаружили вредные вещества.

"Я не могу ни делиться советами, ни что-то оценивать. Я не знаю надо обращаться в Национальный центр общественного здоровья, надо увидеть данные, полученные во Франции", – сказал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

Представители Национального центра общественного здоровья сказали, что после пожара в городе и в окрестностях обнаружены следы 30 химических соединений, но беспокойство вызывают лишь диоксины, которые приводят к образованию раковых заболеваний.

А диоксины можно обнаружить в том числе через исследование крови.

Специалист по химическим соединениям Гражвидас Егелявичюс сказал, что диоксины могли попасть в молоко кормящих матерей, но их количество не могло нанести какой-либо ощутимый вред.

Напомним, что диоксины в Алитусском районе, где произошел пожар, обнаружили не только в коровьем молоке, но и в траве, в озимых.

Обследовать здоровье местных жителей планируют в начале 2020 года, эти исследования обойдутся примерно в 350 000 евро.