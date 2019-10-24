"Я выступаю против сообщения об экстрадиции Неринги Венцкене, борца с торговлей людьми и коррупцией", – сказано в заявлении Смита, появившемся 23 октября.

Он указал, что не только опасается, что ее будет преследовать "коррумпированная правоохрана", но и за ее жизнь.

Политик считает, что Венцкене не должны передавать Литве. По его словам, ей должны разрешить остаться в США до рассмотрения заявки на предоставление убежища, ее должны выпустить из тюрьмы и дать возможность работать.

Эта заявка была подана 7 февраля этого года, но конгрессмен решил напомнить о ней в специальном сообщении. Он предлагает провести голосование по этому вопросу в Палате представителей.

Смит не в первый раз встает на защиту Венцкене, 2 апреля на сайте washingtontimes.com появилась его статья, в которой он выражает озабоченность в связи с намерениями США передать Венцкене Литве, где ее будут судить за отказ вернуть девочку человеку, который ее продавал.

Венцкене находится в чикагской тюрьме с февраля 2018 года. В день ареста ей было 46 лет, сейчас в базе данных тюрьмы указано, что ей 48 лет.

В базе данных также указано, что неизвестна дата ее освобождения из-под стражи. Не известно и когда ее передадут Литве, несмотря на то, что экстрадиция одобрена с июля 2018 года.

Адвокаты Венцкене подали в суд заявку на пересмотр закона об экстрадиции несколько недель назад. Суд остановил экстрадицию Венцкене на 30 дней, до начала октября.

"Верховный суд США отказался рассматривать жалобу моей мамы в связи с устаревшим законом об экстрадиции и разрешил выдать ее Литве", – так написал в фейсбуке сын экс-судьи Неринги Венцкене Каролис Венцкус.

Расследование дела Венцкене в Литве еще не завершено.Если Венцкене суд осудит, то из назначенного ей срока вычтут срок пребывания в чикагской тюрьме.

История дела Венцкене 5 октября 2009 года в Каунасе был убит судья Йонас Фурманавичюс и Виолета Нарушявичене. Прокуроры выяснили, что убийство совершил житель Гарлявы Драсюс Кедис, который обвинял группу лиц в сексуальных преступлениях в отношении своей дочери. Через год Кедиса нашли мертвым. Опекуном дочери Кедиса стала его сестра Венцкене. В 2012 году после того как Венцкене не выполнила постановление суда и не вернула девочку ее матери Лаймуте Станкунайте, ребенка забрали из дома судьи при участии многочисленных нарядов полиции.

Позже Венцкене стала депутатом парламента и уехала из Литвы, скрываясь от правосудия, до того как парламент лишил ее неприкосновенности. В мае 2013 года ее подали в розыск. Если Венцкене передадут Литве, то бывшая судья предстанет перед судом за развращение ребенка, незаконный сбор и распространение информации, невыполнение постановления суда и др. преступления (всего 13 эпизодов).