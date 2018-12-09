В Старом городе Вильнюса состоялась акция протеста "Последний звонок", на которую собралось множество людей (по подсчетам - около 6000 человек). Учителя и поддерживающие их люди верят, что удастся добиться желаемого результата.

Журналист Витарас Радзявичюс сказал, что вопрос учителей - наше общее дело.

"В Литве есть 4 вечные вещи: реформа образования, реформа здравоохранения, строительство национального стадиона и реконструкция Вильнюсского аэропорта. Идет 28 год реформы системы образования: я- отец, у меня двое детей, я пережил несколько реформ. Сначала была национальная реформа, затем профилирование, которое по многим ударило, и эти эксперименты не кончаются, реформа продолжается бесконечно. С каждыми выборами проблема номер 1 - решение проблем в сфере образования, но проблемы не кончаются", - сказал он.

Председатель Родительского форума Дарюс Тречаускас сказал, что все время власть пыталась внести раскол между учителями и обществом.

"Власть всегда вносит раскол, заявляя, что если кому-то дать, то у кого-то надо отнять, у пожарных, у врачей, но о себе никогда не говорит. Проблема не бюджет или его принятие, а то, что уже 30 лет система уничтожает нас и государство", - сказал он.

Линас Микайла от имени родителей учеников сказал, что сейчас самое время сказать учителям, что мы их любим и поддерживает.

Активист профсоюзного движения педагогов Кястутис Юкнис сказал, что все этим митингом не закончится. "Подключится Каунас, вся Литва, дойдет до закрытия школ, как это делают в других странах. Прошу вас, скажите этой власти: "Позор"!, - призывал он.

В 15.00 ч. у здания правительства начался митинг. Собравшиеся люди говорят о необходимости мирным путем разрешить сложившееся в системе образования положение. Они акцентируют, что встает вопрос не только финансирования, но и отношения к учителю, подчеркивают важность солидарности всех трудящихся.

По проспекту Гедиминаса к зданию парламента идет множество людей. Они настроены мирно, атмосфера - праздничная. Люди говорят журналистам DELFI, что они верят - это начало необходимых перемен. В шествии участвуют люди со всей Литвы, представители разных возрастных групп и профессий.

Некоторые участники надели на себя одежду заключенных, они сказали, что хотят этим показать, что министерство сделало их узниками. Некоторые люди принесли плакаты.

В живую цепь встали представители одонтологов, врачей, профсоюза политзаключенных. Люди принесли не только флаги своих организаций, но и государственные флаги. Собравшиеся скандируют: "Литва".

Собравшиеся у Министерства науки и образования люди сказали, что пришли поддержать учителей, они верят в то, что удастся мирным путем добиться осуществления выдвинутых требований.

Люди начали собираться на акцию протеста 9 декабря, после обеда. Сначала они образовали живую цепь от здания парламента до здания Министерстве науки и образования.

Находящиеся сейчас в здании Министерстве науки и образования учителя сказали DELFI, что настроение перед митингом – праздничное. На улице звучат песни, поет хор Ave Vita, а учителя поддерживают участников протеста, глядя на них из окна и аплодируя. К учителям пришла глава Форума образования будущего Вилия Таргамадзе.

Председатель Литовского профсоюза работников системы образования Андрюс Навицкас сказал, что беспокойство есть, но он всегда знал, что делает. "Мы боролись за свет, хотели, чтобы условия для детей стали лучше, и это придает нам сил", – сказал он.

На вопрос, чем, по его мнению, закончится эта акция, Навицкас сказал, что все будет в порядке. "Соберутся родители, школьники, учителя, не будет никаких беспорядков. Если кто-то захочет вмести хаос, то здесь есть полиция, она поможет обеспечить порядок. Власти, наверное, видят, насколько велика поддержка общества, знает, что может прийти много людей, поэтому пытается отпугнуть тех, кто сомневается, идти ли на акцию. Но, я думаю, это их не собьет, это надо расценивать не как протест, а как поддержку общества и стремление к правде и справедливости", – сказал Навицкас.

После того как люди образуют живую цепь, они соберутся на митинг у здания правительства Литвы.

Организаторы надеются, что на акцию придут 5000-7000 человек, но точное их количество неизвестно. По данным Тапинаса, профсоюзы организуют приезд на акцию желающих из Кедайняй, Каунаса, Йонавы, Клайпеды и Шяуляй.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал DELFI, что в воскресенье на улицах Вильнюса будет работать больше полицейских. По его словам, на митинге порядок будут обеспечивать патрульные, дорожная полиция, сотрудники мобильной роты и комиссариатов.

Матонис также сказал, что предполагают, что на митинг соберется около 10 000 человек, будут контролировать те участки движения, где нужна полиция.

По сведениям источников DELFI, полиции будет много, одних только серьезно вооруженных полицейских будет 24. Не исключено, что у сотрудников Службы общественной безопасности будет водомет, его применят, если начнутся беспорядки.

DELFI напоминает, что шествие и акция протеста состоятся в воскресенье, в 14 ч.