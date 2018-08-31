Последний день уходящего лета прольется дождем

В пятницу заканчивается календарное лето. В Литве в этот день прогнозируют дождь. Если ночью небольшие дожди ожидаются только на западе страны, то днем они ожидаются уже во многих районах.
© DELFI / Vytautas Benokraitis

Местами ожидается туман. Температура ночью 9–14°C, днем, несмотря на дождь и ветер будет тепло - 19–23°C.

В субботу будет немного теплее, местами небольшой дождь. Ночью будет 10–15°C, а днем до 19–24°C. Переход к осени будет плавным.

В ближайшие дни погода сильно не изменится, температура будет подниматься выше, особых осадков не ожидается.

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