Последний день уходящего лета прольется дождем

Местами ожидается туман. Температура ночью 9–14°C, днем, несмотря на дождь и ветер будет тепло - 19–23°C.

В субботу будет немного теплее, местами небольшой дождь. Ночью будет 10–15°C, а днем до 19–24°C. Переход к осени будет плавным.

В ближайшие дни погода сильно не изменится, температура будет подниматься выше, особых осадков не ожидается.