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Последние заказанные государством средства защиты для медиков из Китая должны быть доставлены в Литву до конца мая, говорит представитель Вооруженных сил (ВС) Литвы в Оперативном центре экстремальных ситуаций Ауримас Гущюс.
Последние средства защиты из Китая должны быть доставлены до конца мая
© SAM nuotr.

По его словам, в общей сложности в страну из Китая уже доставлено почти 32 млн средств защиты.

"На сегодняшний день из Китая доставлено более 32 млн позиций различных средств защиты из 35 млн. Договор был подписан еще в марте. Мы планируем, что последние позиции средств защиты поступят до конца этого месяца", - сказал А. Гущюс на пресс-конфренции в понедельник.

"Чтобы должным образом подготовиться ко второй волне коронавируса, цель государства - сформировать резерв средств личной защиты, которых хватило бы не менее чем на три месяца", - сказал он.

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Представитель ВС также напомнил, что с июня лечебные учреждения страны должны будут сами закупать, хранить и распределять средства защиты.

Ранее правительство сообщало, что в Китае в целом заказано 1,8 млн респираторов, 5,7 млн защитных масок для лица, 1,8 млн одноразовых шапочек, 0,8 млн защитных очков, 1,8 млн одноразовых халатов, более 1 млн защитных комбинезонов с капюшоном, 15 млн одноразовых перчаток, 3,6 млн бахил.

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