В среду тепла будет меньше. Ночью всего 2-7, днем 4-9 градусов тепла. Ожидается слабый ветер переменного направления. Будет идти дождь. Ночью осадки ожидаются лишь местами, а днем дождь охватит почти всю территорию Литвы.

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В четверг особых перемен не ожидается. Прогнозируют осадки. Температура ночью 1-6, днем 4-9 градусов тепла.

По мере приближения выходных установится переменчивая осенняя погода.