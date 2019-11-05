Во вторник над Литвой медленно пройдет зона низкого давления. Ночью будет пасмурно и сыро. Во многих районах пройдут дожди. Местами ожидаются туманы. Ночью будет 7-10, на северо-западе 5-6 градусов тепла. Днем местами ожидаются небольшие осадки. Поднимется ветер, на взморье его порывы достигнут 15-17 м/с. Воздух прогреется до 8-12, в Дзукии местами будет 13 градусов тепла.
© DELFI / Karolina Pansevič

В среду тепла будет меньше. Ночью всего 2-7, днем 4-9 градусов тепла. Ожидается слабый ветер переменного направления. Будет идти дождь. Ночью осадки ожидаются лишь местами, а днем дождь охватит почти всю территорию Литвы.

В четверг особых перемен не ожидается. Прогнозируют осадки. Температура ночью 1-6, днем 4-9 градусов тепла.

По мере приближения выходных установится переменчивая осенняя погода.

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