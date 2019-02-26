В ночь на среду антициклон ненадолго усилится. Осадков не будет, но местами прогнозируют туман и гололед. Будет дуть северо-западный, западный ветер. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В среду днем в Литву придет атмосферный фронт от проходящего севернее циклона. Местами, больше вероятность на севере, пройдет небольшой дождь. Будет дуть западный, юго-западный ветер, порывы ветра будут достигать 8–13 м/с. Температура днем поднимется до 2–7 градусов тепла.
В четверг погоду обусловит циклон. Ночью еще без осадков, а днем небольшой дождь пройдет уже во многих районах. Будет дуть северный, северо-западный ветер, днем его порывы местами достигнут 15–18 м/с. Температура ночью от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем будет 3–8 градусов тепла.
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