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В Паневежисе из-за риска коронавируса был изолирован 51 врач, информировал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига. Состояние находящегося там пациента не изменилось - осыътается тяжелым.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Domantas Pipas

В Паневежской больнице, где находится пациент в тяжелом состоянии, работает близкий родственник депутата-консерватора Антанаса Матуласа.

Депутат оценил сложившуюся ситуацию, как "трагическую". Матулас сказал: "Человека пять дней лечили в двух паневежских больницах, куда он попал из-за других проблем, никто не защищал себя при контакте с ним, делали все анализы, кроме тестирования на коронавирус". По словам депутата, сначала пациента положили в Инфекционную больницу, а потом перевезли в Республиканскую.

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По данным Матуласа, на коронавирус его проверили только в понедельник ночью, "когда значительно ухудшилось его состояние".

"По требованию врачей был взят образец, он дал положительный результат. Пять дней его возили на обследование, делали процедуры и т.д., врачи ни от чего не защищались. Несмотря на явные данные – человек приехал из-за границы, из ЮАР, но его не проверяли, поскольку случай не подходил под описание. Сейчас ситуация такова - масса врачей изолирована, сколько из них заболеет – неизвестно", – сказал Матулас.

Напомним, что пациент старше 60 лет вернулся в Литву из ЮАР. Он находится в тяжелом состоянии, подключен к аппарату ИВЛ.

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