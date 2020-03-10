На сегодняшний день единственный случай коронавируса был зафиксирован 28 февраля. Вирус диагностировали у вернувшейся из Вероны (Италия) 24 февраля жительницы Шяуляй.
Данные на 9.30 ч. 10 марта:
Подтвержденные случаи в Литве: 1 (в 4.00 ч. 28 февраля)
Накануне исследовали: 15 образцов
До сих пор провели: 275 исследований
Ждут результаты: 1 образца
По имеющимся данным, в Литве под наблюдением находятся 5567 человек, вернувшихся из стран, где зафиксированы очаги распространения COVID-19.
Из-за угрозы нового вируса всем муниципалитетам указали объявить эпидемию гриппа. По данным Минздрава, это помогает защититься от COVID-19.
Что помогает защититься от коронавируса?
- Откажитесь от ненужных поездок, особенно в страны, где зафиксированы очаги коронавируса;
- Как можно чаще мойте руки, делайте это каждый раз после контакта с разными поверхностями. Мойте руки тщательно. Если есть возможность, надевайте перчатки, но не забывайте их стирать;
- Старайтесь не трогать лицо руками, если вы их не мыли;
- Как можно чаще проветривайте помещения.
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