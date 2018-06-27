После знойной погоды снова придут дожди

В среду будет по-летнему тепло, небольшая облачность и дождь прогнозируют лишь местами. В окрестностях Вильнюса и Каунаса небо будет ясным, температура 13 градусов. Днем воздух прогреется до 25 градусов. В Шяуляй без осадков. Ночью 12, днем 24 градуса тепла. Небо будет солнечным. На взморье ждет спокойная погода. Ночью 14, днем 22 градуса.

В четверг температура поднимется еще выше, небо будет солнечным. В Вильнюсе и Каунасе ночью 15, днем 27–28 градусов. В Шяуляй ночью 14, днем 26 градусов тепла. На взморье ясно. Ночью 16, днем 24 градуса тепла.

В пятницу ждут перемены. На взморье похолодает раньше всего. После обеда появятся облака, возможен дождь. Поднимется сильный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью 17, днем 27 градусов тепла. Во второй половине дня появятся дождевые облака. В Шяуляй ночью будет ясно, 15 градусов. Днем воздух прогреется до 24 градусов, вечером небольшой дождь. На взморье станет прохладнее, после обеда усилится ветер. Ночью 17, днем 20 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные похолодает. Мало того, будет дуть сильный ветер. Снова пойдут дожди.