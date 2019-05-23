В четверг утром будет солнечно, небольшие дождевые облака появятся уже в первой половине дня. Быстро поднимется температура воздуха. Около полудня во многих районах будет 23-26 градусов, после обеда местами до 28 градусов. Однако по мере повышения температуры будет увеличиваться облачность.

Во второй половине дня во многих районах пройдут небольшие дожди с грозами, местами ожидаются ливни, особенно на западе страны. Во время дождя температура опустится до 18-20 градусов. Еще ниже температура будет на взморье - 16-18 градусов тепла, там дождей не будет, зато будет дуть сильный холодный ветер. В других районах ветер будет слабый, однако перед грозами может ненадолго усилится.

В Вильнюсе возможны небольшие дожди, а температура будет по-летнему высокой - 26-28 градусов.

Во многих районах небольшие дожди с грозами будут идти и в ночь на пятницу, днем особенно сильные дожди ожидаются на востоке страны. Будет дуть западный - северо-западный ветер, во время грозы ожидаются сильные порывы ветра. Температура ночью 9-14, днем 19-24, на взморье 16–18 градусов тепла.

В ночь на 25 мая на востоке местами, а днем во многих районах пройдут дожди. Будет дуть западный ветер. Температура ночью 7–12, днем 17–22, на взморье 16 градусов тепла.