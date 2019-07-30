После жарких дней ждут перемены: над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт

Во вторник днем влияние этого атмосферного фронта все еще будет ощущаться. Будет облачно с прояснениями, на юге дожди, местами с грозами. Во время грозы ветер усилится до 15–17 м/с. Днем будет 23–28 градуса, только в Утенском, Рокишкском, Зарасайском и Биржайском районах будет всего 20–22 градус.

В среду ночью небо быстро прояснится. Без осадков. Ночью будет 8–13 градусов, на Курской косе на один градус теплее - 14–16 градусов.

В среду днем облачность будет меняться. Вероятность дождя невелика. Ветер усилится до 6–11 м/с. Воздух прогреется до 25 градусов. В большинстве районов будет 19–24 градусов, на севере и на востоке 17–18 градусов.