После жарких дней ждут перемены: над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт

Во вторник днем влияние этого атмосферного фронта все еще будет ощущаться. Будет облачно с прояснениями, на юге дожди, местами с грозами. Во время грозы ветер усилится до 15–17 м/с. Днем будет 23–28 градуса, только в Утенском, Рокишкском, Зарасайском и Биржайском районах будет всего 20–22 градус.
В среду ночью небо быстро прояснится. Без осадков. Ночью будет 8–13 градусов, на Курской косе на один градус теплее - 14–16 градусов.
В среду днем облачность будет меняться. Вероятность дождя невелика. Ветер усилится до 6–11 м/с. Воздух прогреется до 25 градусов. В большинстве районов будет 19–24 градусов, на севере и на востоке 17–18 градусов.
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