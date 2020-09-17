После заявлений Дмитриева о Захарченко от него отмежевались и исключили из фракции Партии труда

"Оценив полученную нами информацию из социальных сетей, мы во фракции обсудили этот вопрос и приняли единогласное решение. Мы не имеем ничего общего с такими взглядами, которые излагает Дмитриев, поэтому единогласно решили, что дальнейшая совместная работа с ними не представляется возможной", – сказал Гедвилас.

Он подчеркнул, что Партия труда выступает "за строй, уважающий мир, демократию и права человека".

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"Дмитриев сказал, что его слова неверно интерпретировали, его не так поняли, но членов фракции это не убедило. Это идет вразрез с моралью" – сказал Гедвилас.

"Мы адекватно реагировали на создавшуюся ситуацию, я сомневаюсь в том, что какая-то другая фракция захотела бы работать с человеком, пока он не решит эти вопросы. Я надеюсь, что он подробно объяснит обществу, что он имел в виду и какова его реальная ситуация", – подчеркнул староста фракции Партии труда.

Портал Delfi сообщал, что в конце августа Дмитриев на публичной странице в Facebook "Движение за правду" - одна из структур новоявленной ультраконсервативной российской партии "За правду" под руководством Захара Прилепина - высказался в поддержку главы так называемой Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, убитого в августе 2018 года.

"Светлая память герою!", – написал Дмитриев.

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Отвечая на вопрос Delfi, действительно ли он считает Захарченко героем, литовский политик высказался так: "Он официально награжден и это надо признать". (Пунктуация спикера сохранена – прим.). Также Сергей Дмитриев подчеркнул, что официальная позиция Литовской Республики по вопросу конфликта на Донбассе – ошибочная.

"Да, считаю ошибочной, так как каждое суверенное государство должно решать свои проблемы без вмешательства извне", - сказал он.

Напомним, что в Украине Покойного Захарченко считали главарем террористической организации.

Дмитриев был 73 номером в числе кандидатов Партии труда на выборах в парламент, которые состоятся 11 октября 2020 года.

Лидер Партии труда Виктор Успасских сказал, что Партия труда отмежевывается от таких заявлений Дмитриева, кроме того, обратилась в ГИК с просьбой вычеркнуть его фамилию из списка кандидатов на выборах от ПТ.

"Партия решительно отмежевалась от таких заявлений, мы обратились в ГИК", – сказал Успасских.