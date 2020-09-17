После заявлений Дмитриева о Захарченко от него отмежевались и исключили из фракции Партии труда

"Оценив полученную нами информацию из социальных сетей, мы во фракции обсудили этот вопрос и приняли единогласное решение. Мы не имеем ничего общего с такими взглядами, которые излагает Дмитриев, поэтому единогласно решили, что дальнейшая совместная работа с ними не представляется возможной", – сказал Гедвилас.
Он подчеркнул, что Партия труда выступает "за строй, уважающий мир, демократию и права человека".
"Дмитриев сказал, что его слова неверно интерпретировали, его не так поняли, но членов фракции это не убедило. Это идет вразрез с моралью" – сказал Гедвилас.
"Мы адекватно реагировали на создавшуюся ситуацию, я сомневаюсь в том, что какая-то другая фракция захотела бы работать с человеком, пока он не решит эти вопросы. Я надеюсь, что он подробно объяснит обществу, что он имел в виду и какова его реальная ситуация", – подчеркнул староста фракции Партии труда.
Портал Delfi сообщал, что в конце августа Дмитриев на публичной странице в Facebook "Движение за правду" - одна из структур новоявленной ультраконсервативной российской партии "За правду" под руководством Захара Прилепина - высказался в поддержку главы так называемой Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, убитого в августе 2018 года.
"Светлая память герою!", – написал Дмитриев.
Отвечая на вопрос Delfi, действительно ли он считает Захарченко героем, литовский политик высказался так: "Он официально награжден и это надо признать". (Пунктуация спикера сохранена – прим.). Также Сергей Дмитриев подчеркнул, что официальная позиция Литовской Республики по вопросу конфликта на Донбассе – ошибочная.
"Да, считаю ошибочной, так как каждое суверенное государство должно решать свои проблемы без вмешательства извне", - сказал он.
Напомним, что в Украине Покойного Захарченко считали главарем террористической организации.
Дмитриев был 73 номером в числе кандидатов Партии труда на выборах в парламент, которые состоятся 11 октября 2020 года.
Лидер Партии труда Виктор Успасских сказал, что Партия труда отмежевывается от таких заявлений Дмитриева, кроме того, обратилась в ГИК с просьбой вычеркнуть его фамилию из списка кандидатов на выборах от ПТ.
"Партия решительно отмежевалась от таких заявлений, мы обратились в ГИК", – сказал Успасских.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
За минувшие сутки в Литве диагностировали 62 случая коронавируса (25)
По данным Национального центра общественного...
После заявлений Дмитриева о Захарченко от него отмежевались и исключили из фракции Партии труда (54)
Член Вильнюсского горсовета Сергей Дмитриев 15...
"Без фанатизма и чрезмерного рвения". Как Россия поддержала Лукашенко? (56)
Кремль символически поддержал Александра Лукашенко -...
Отравление Навального: бутылка со следами "Новичка" была в гостиничном номере (96)
Оппозиционный политик Алексей Навальный, который с 20...
Литовские перевозчики на белорусской границе сталкиваются с ужесточенными проверками (2)
В течение некоторого времени ходили слухи о том, что...