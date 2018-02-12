Возможно, поэтому в фейсбуке стали распространять и веселые предложения на тему стодневок. Фотограф Винцас Алесюс заметил, что в Польше много ресторанов и усадеб, где не действуют литовские запреты, а стоимость поездки на автобусе невелика.

DELFI напоминает, что с 1 января 2018 года в Литве алкоголь могут употреблять только лица старше 20 лет. Мало того, и цены в Польше намного ниже.

Журналисты DELFI решили поинтересоваться, сколько стоит организация стодневок в Литве, а сколько - в Польше и интересуются ли такой возможностью литовские абитуриенты.

Один из владельцев центра развлечений и отдыха Šilainė в Пуньске Гинтас Шущявичюс сказал DELFI, что литовцы к ним приезжают часто, но выпускники пока за место не состязаются.

"К нам массово не обращаются, но, возможно, это вопрос времени. Мы сдаем выпускникам усадьбу, хотя это и клиенты из группы риска", – сказал собеседник.

По его словам, ночь не в летний сезон обойдется в 12 евро на человека, аренда бани еще 100 евро. В теплое время года можно ночевать в палатках, за такой ночлег берут всего 4 евро. Шущявичюс заметил, что их усадьба - не самый дешевый вариант, есть и дешевле.

По его словам, до их усадьбы из Вильнюса два часа езды, а из Каунаса – час.

"Заодно люди здесь и закупаются. Мы в стороне от деревни, до ближайшего магазина 5 км. Магазин недорогой, относится к сети Biedronka. До Сувалок – около 30 км, Сейн – сколько же", – заметил собеседник.

На вопрос, есть ли разница в ценах, он ответил, что она существенная.

"Пиво в магазине – 50-60 центов, депозита нет. Когда приезжают клиенты из Литвы, большинство сначала едет в магазин, а потом – к нам. Кроме того, алкоголь в Польше можно употреблять с 18 лет", – сказал Шущявичюс.

Он заметил, что никакой залог с молодежных компаний за возможный ущерб в их усадьбе не берут. До сих пор им чаще приходилось слышать, чем сталкиваться с ущербом, нанесенным молодыми клиентами.

Представитель усадьбы Šilas, которая находится рядом с Пуньском, Вайдас сказал DELFI, что наплыва выпускников не заметил. По его словам, на выпускной усадьбы в основном арендуют литовцы, а поляки отмечают этот праздник в школах. В их усадьбе одна ночь на человека стоит 10 евро. Ближайший магазин находится в 10 км.

"Здесь практически все дешевле, и еда, и алкоголь, и стройматериалы", – признал Вайдас. Он также заметил, что молодежь нечасто наносит ущерб.

Президент Литовской ассоциации сельского туризма Линас Жабалюнас сказал DELFI, что идея перенести празднование стодневок и выпускных в соседнюю страну скорее спонтанная.

"Пока я не слышал, чтобы члены нашей организации говорили о явной смене направления выпускниками. Кроме того, стодневки нечасто отмечают в усадьбах – часть владельцев их принимает, но есть и такие, которые отказывают, из-за пьянок, молодого возраста клиентов и т.д.", – признал он.

Он заметил, что от рискованных клиентов защищаются и высокими ценами.

Он заметил, что усадьбы сельского туризма предоставляют комплексные услуги, поэтому если говорить только о ночлеге, то цены почти не отличаются от польских, а если считать другие услуги, то могут отличаться значительно.

На вопрос, интересуются ли абитуриенты поездками в Польшу, известный организатор поездок Римвидас Ширвинскас-Макалюс ответил DELFI, что пока это еще не популярно.

"Но ежегодно обращается все больше абитуриентов с просьбой помочь куда-то уехать – интересуют поездки на автобусе на выходные, полеты на самолетах. Они говорят, что хотели бы потратить деньги, которые пошли бы на аренду усадьбы, напитки, еду, музыкантов, развлечения, на приятную совместную поездку", – сказал он.

"В прошлом году у нас было несколько групп, которые поехали на автобусе до моря, а там их ждал круиз по Балтойскому морю Балтии. Это стоит 100 евро на человека. Был заказ в Польшу, в 5-звездочную гостиницу – роскошные выходные за 120 евро", – рассказал Ширвинскас.

По его словам, сложно сказать, будут ли в этом году подобные поездки популярнее, поскольку в Литве запретили употребление алкоголя до 20 лет.

"Лично нам не приходилось решать конфликты, связанные с поведением абитуриентов. Всегда действуют определенные правила, если едешь в автобусе или летишь на самолете. Выпускники знают жесткие правила поведения в самолете. Насколько я помню, нам попадались умные и умеющие себя вести школьники", – заметил он.