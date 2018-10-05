После заморозков грибной сезон не закончился: что еще растет в лесу?

Начало грибного сезона в этом году грибники, наверное, вспоминают с ужасом: засуха началась весной и длилась почти половину лета, жара - все это привело к тому, что грибов было меньше, чем обычно. Миколог Юрга Мотеюнайте сказала порталу GRYNAS.lt в конце августа, что немного будет и боровиков (не только из-за засухи, а потому, что в прошлом году их было очень много).

Научный сотрудник Центра исследования природы Йонас Каспаравичюс сказал, что количество грибов обусловлено погодными условиями и природными циклами.

Каспаравичюс сказал, что сейчас в лесу можно найти немало осенних грибов: боровиков, лисичек, подосиновиков, сыроежек, рядовок, зеленушек, маслят, колпаков, грибов-зонтиков и т.д.

"Только не надо думать, что есть леса, в которых эти грибы растут все вместе и в большом количестве", – сказал специалист.

Сейчас по ночам фиксируют заморозки. Но, по словам Каспаравичюса, на рост грибов это не влияет. Специалист заметил, что некоторые грибы перестают расти еще до заморозков (если конечно температура не опускается значительно ниже 0).

"Съедобные грибы, которые растут в лесу, не приносят вреда. Однако есть правило - нельзя собирать подпорченные, покрытые плесенью, сухие грибы. Если гриб червивый и поврежден заморозками, его тоже лучше не брать", – советует специалист.

"Поврежденные заморозками, подмерзшие грибы нельзя есть потому, что белок в них начинает разлагаться, а продукт его разложения - ядовитый, поэтому есть вероятность отравления", - заметил Каспаравичюс.

Он рассказал, что при благоприятных условиях грибы в лесу могут расти до зимы.