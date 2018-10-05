Начало грибного сезона в этом году грибники, наверное, вспоминают с ужасом: засуха началась весной и длилась почти половину лета, жара - все это привело к тому, что грибов было меньше, чем обычно. Миколог Юрга Мотеюнайте сказала порталу GRYNAS.lt в конце августа, что немного будет и боровиков (не только из-за засухи, а потому, что в прошлом году их было очень много).
Научный сотрудник Центра исследования природы Йонас Каспаравичюс сказал, что количество грибов обусловлено погодными условиями и природными циклами.
Каспаравичюс сказал, что сейчас в лесу можно найти немало осенних грибов: боровиков, лисичек, подосиновиков, сыроежек, рядовок, зеленушек, маслят, колпаков, грибов-зонтиков и т.д.
"Только не надо думать, что есть леса, в которых эти грибы растут все вместе и в большом количестве", – сказал специалист.
Сейчас по ночам фиксируют заморозки. Но, по словам Каспаравичюса, на рост грибов это не влияет. Специалист заметил, что некоторые грибы перестают расти еще до заморозков (если конечно температура не опускается значительно ниже 0).
"Съедобные грибы, которые растут в лесу, не приносят вреда. Однако есть правило - нельзя собирать подпорченные, покрытые плесенью, сухие грибы. Если гриб червивый и поврежден заморозками, его тоже лучше не брать", – советует специалист.
"Поврежденные заморозками, подмерзшие грибы нельзя есть потому, что белок в них начинает разлагаться, а продукт его разложения - ядовитый, поэтому есть вероятность отравления", - заметил Каспаравичюс.
Он рассказал, что при благоприятных условиях грибы в лесу могут расти до зимы.
Ответ родителям упавшей из-за небезопасного ограждения девочки: вы сами виноваты (2)
В редакцию портала DELFI обратилась мать 3,5-летней...
После заморозков грибной сезон не закончился: что еще растет в лесу?
Несмотря на то, что по ночам уже фиксируют заморозки,...
Погода: прогнозируют теплые выходные, местами до +16 (1)
В пятницу утром облачность увеличится на всей...
В Вильнюсе - государственные похороны партизана Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса (95)
В пятницу в Вильнюсе начинается церемония...
В Шяуляйском, Шилальском и Вильнюсском районах Литвы появятся новые военные городки (8)
В ближайшие четыре года Министерство обороны Литвы...
TOP новостей
Новый запрет: в садоводческих товариществах – ни детских садов, ни магазинов
В парламенте Литвы родилась новая идея –...
Ответ родителям упавшей из-за небезопасного ограждения девочки: вы сами виноваты (2)
В редакцию портала DELFI обратилась мать 3,5-летней...
Президент Литвы поздравила педагогов с Днем учителя (55)
Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила всех...
Ученики начальных школ могут пользоваться Культурным паспортом (4)
С 4 октября ученики начальных школ Литвы могут...
После проверки криптовалютных спекулянтов: на счетах – миллионные обороты
Один житель Литвы с начала 2017 г. до лета 2018 года купил и...