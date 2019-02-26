После задержания сына по делу о судебной коррупции судья Верховного суда Литвы (ВСЛ) Аудроне Картанене ушла с должности почетного судебного председателя.
Teisėja Audronė Kartanienė
© DELFI / Domantas Pipas

Судейский совет в минувшую пятницу удовлетворил ее заявление об отставке, подтвердила BNS представитель по связям с общественностью Национальной судебной администрации Габия Вайчелюнайте.

А. Картанене, работающая в Верховном суде с 2014 года, была почетным председателем суда с 2017 года.

Этот суд рассматривает дела о судейской дисциплине и просьбы судей о защите достоинства.

На минувшей неделе должностные лица, расследующие дело о взяточничестве судей, предъявили подозрения сыну А. Картанене - Арингасу Картанасу, работающему помощником судьи в Верховном суде.

По этому делу задержан и многолетний судья ВСЛ Эгидиюс Лаужикас, в коррупционных преступлениях подозреваются еще семь судей различного ранга и пять адвокатов. В целом подозрения предъявлены 28 лицам.

По данным досудебного расследования, за различные благоприятные решений судей, возможно, обещались и платились взятки, суммы которых колеблются от 1000 до 100 тыс. евро.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

После задержания сына судья Верховного суда ушла с должности почетного председателя (2)

После задержания сына по делу о судебной коррупции...

Еще один кандидат в президенты набрал 5-значное количество голосов в интернете (1)

В интернете на данный момент больше всего голосов...

Artūras Jevdokimovas Artūras Jevdokimovas Artūras Jevdokimovas

Разоблачитель НТВ из Литвы: Мы разобрали и показали, как это сделано, что дальше? (29)

"Мы разобрали и показали, как это сделано: вот тут врут,...

В Кедайняйском районе можно увидеть военную технику - идут съемки фильма (5)

По заказу телевидения LRT ПУ Pilietinė medija снимает фильм...

Под Кармелавой образовались большие заторы (2)

25 февраля с утра под Кармелавой снова стоят вереницы...

TOP новостей

Экономист: за старую машину жители Литвы платят больше, чем эстонцы за новую (18)

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас убежден, что...

Artūras Jevdokimovas Artūras Jevdokimovas Artūras Jevdokimovas

Разоблачитель НТВ из Литвы: Мы разобрали и показали, как это сделано, что дальше? (29)

"Мы разобрали и показали, как это сделано: вот тут врут,...

Еще один кандидат в президенты набрал 5-значное количество голосов в интернете (1)

В интернете на данный момент больше всего голосов...

В Литве увеличилось количество ипотечных кредитов: жители снова покупают квартиры (28)

В прошлом году жители Литвы снова стали чаще покупать...

Последние дни февраля будут теплыми, но ветреными (1)

Во вторник днем погоду в Литве обусловит...