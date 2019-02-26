Судейский совет в минувшую пятницу удовлетворил ее заявление об отставке, подтвердила BNS представитель по связям с общественностью Национальной судебной администрации Габия Вайчелюнайте.
А. Картанене, работающая в Верховном суде с 2014 года, была почетным председателем суда с 2017 года.
Этот суд рассматривает дела о судейской дисциплине и просьбы судей о защите достоинства.
На минувшей неделе должностные лица, расследующие дело о взяточничестве судей, предъявили подозрения сыну А. Картанене - Арингасу Картанасу, работающему помощником судьи в Верховном суде.
По этому делу задержан и многолетний судья ВСЛ Эгидиюс Лаужикас, в коррупционных преступлениях подозреваются еще семь судей различного ранга и пять адвокатов. В целом подозрения предъявлены 28 лицам.
По данным досудебного расследования, за различные благоприятные решений судей, возможно, обещались и платились взятки, суммы которых колеблются от 1000 до 100 тыс. евро.
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