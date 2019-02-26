Судейский совет в минувшую пятницу удовлетворил ее заявление об отставке, подтвердила BNS представитель по связям с общественностью Национальной судебной администрации Габия Вайчелюнайте.

А. Картанене, работающая в Верховном суде с 2014 года, была почетным председателем суда с 2017 года.

Этот суд рассматривает дела о судейской дисциплине и просьбы судей о защите достоинства.

На минувшей неделе должностные лица, расследующие дело о взяточничестве судей, предъявили подозрения сыну А. Картанене - Арингасу Картанасу, работающему помощником судьи в Верховном суде.

По этому делу задержан и многолетний судья ВСЛ Эгидиюс Лаужикас, в коррупционных преступлениях подозреваются еще семь судей различного ранга и пять адвокатов. В целом подозрения предъявлены 28 лицам.

По данным досудебного расследования, за различные благоприятные решений судей, возможно, обещались и платились взятки, суммы которых колеблются от 1000 до 100 тыс. евро.