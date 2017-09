Музыкант, преодолевший пятикилометровую дистанцию быстрее министра, после забега заявил журналистам, что здоровый образ жизни не имеет ничего общего с абстиненцией, а также с отказом от употребления сахара. Об этом он заявил, апеллируя к инициативам правящих ограничить доступность алкоголя и употребление сахара. "Я работаю, воспитываю детей, употребляю алкоголь, сахар и я за здоровый образ жизни, который не вредит тебе самому и не вредит окружающим. Поэтому, если хотите пива после забега или сладостей, смело это делайте. Не нужно из нас делать больных, мы сами знаем, что мы едим, как живем, лечите настоящих больных, министр", - заявил после забега Л. Зарецкас. Министр не придал большого значения тому, что музыкант преодолел дистанцию быстрее его. А. Верига сказал, что он смог сделать это не благодаря тому, что пьет пиво, а именно потому, что начал больше бегать и употреблять меньше алкоголя. Л.Зарецкас пригласил министра посоревноваться в беге, желая таким образом развеять сомнения общественности по поводу влияния употребления алкоголя и сахара на здоровье. В забеге участвовали и члены Сейма, сторонник здорового образа жизни, энтузиасты бега. Решением парламента со следующего года алкоголь в Литве смогут приобретать лишь достигшие 20-ти лет, будет запрещена любая реклама алкоголя, за исключением названий компаний и торговых знаков. Также сократится время торговли алкоголем. С 2020-ого года на всех массовых мероприятиях будет разрешено торговать алкоголем до 7,5 градуса, будет запрещена торговля алкоголем на пляжах. Также рассматривается возможность учреждения специальных магазинов для торговли алкоголем. Кроме того, в программе правительственных мер предусмотрено провести оценку введения налогов для снижения потребления сахара.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.