"Дикий Запад я понимаю, когда каждый любой ценой борется за себя, когда нет правил, юридических мер для защиты слабых. Если принимать такое определение, то, может, в 1994 году в Литве и был Дикий Запад, когда был рэкет, несмотря на свободный рынок, все зависели от диких, животных сил. Сейчас ничего такого нет.

Но если рассматривать с точки зрения другого аспекта, когда политики умудряются через знакомых трудоустроить в государственных ведомствах своих родственников и близких, тут да, еще есть Дикий Запад", – сказал экономист Мачюлис.

По словам главы Института исследования рынка труда Гружевского, главы страны и чиновники высшего ранга должны воздерживаться от отрицательных эпитетов в адрес своей страны.

"В первую очередь, я хочу заметить, что чиновники высшего ранга не должны использовать отрицательные эпитеты в отношении своей страны, поскольку их быстро возьмут на вооружение зарубежные СМИ. Это может отрицательно сказаться на имидже Литвы. В таких эпитетах немного конкретики, а в мире об этом начнут говорить. Конечно, я согласен с мнением президента и понимаю его озабоченность. Я надеюсь, что в будущем такие дискуссии будут более насыщенными. Упоминая "Дикий Запад", президент или другой чиновник, передает эмоцию, но не вкладывает в нее содержание", – сказал он DELFI.

По мнению Мачюлиса, Дикий Запад больше чувствуется не в бизнесе, а в системе образования.

"Дикий Запад в Литве наблюдается в системе образования, а не в бизнес-отношениях. Есть одно место, где политики могут использовать свои полномочия для трудоустройства близких и друзей или нелегального обогащения – это Дикий Запад, другая сфера – образование. У нас очень неэффективная сеть, уровень знаний учеников не дотягивает до минимального.

Мы за 30 лет независимости Литвы не сумели создать такую систему основного и среднего образования, в которой у всех были бы одинаковые возможности на получение образования. Если ты родился в небольшом городке, то практически гарантировано - в университете ты не сможешь учиться, поскольку небольшая школа не создаст необходимое окружение", – сказал он.

В числе слабых сфер Гружевский упомянул и энергетику. "Во-первых, это экономические сферы – энергетика, масштабы использования принесенного горючего, они снизились. Второй момент – потребление, я говорю о высоких ценах, особенно на уровне дешевого потребления. На социальном развитии отрицательно сказалось падение малого бизнеса в сфере сельского хозяйства, а также нищета, Низкие зарплаты, - сказал Гружевский.

"В проигрыше те люди, которые зависят от социальных выплат – пенсионеры, люди с небольшими доходами, неквалифицированные работники, доходы которых меньше 700-800 евро "на руки" и, конечно, жители села", – прибавил он.

"Только потенциального повышения пенсий и выплат недостаточно, - это плохой выбор. Он необходим, но это нехорошо. Я думаю, что государство, правительство сейчас делает правильные шаги, но их недостаточно, поскольку не расширяют сферу услуг, не усовершенствуют возможность развития бизнеса, не увеличивается перераспределение, налоговая система пассивна. Ее дважды совершенствовали, но это были косметические изменения, произошло лишь 30-40% того, что надо было сделать. Я думаю, хорошо, что это делаем, но этого мало.

Сначала надо сделать так, чтобы весь государственный сектор, от школ до больниц, чтобы всех от глав отделов до департаментов выбирали, чтобы были сроки полномочий, не должны быть штатные руководители. Я думаю, всюду должен быть срок полномочий, особенно на госслужбе. Чем более рискованное в плане коррупции место, тем короче срок полномочий. Также надо менять налоги. Налоги надо повышать, иного пути нет, но это надо делать безопасно, чтобы не пугать слабые группы и не отпугнуть инвесторов", – сказал DELFI Гружевский.

По его словам, президент не во всех сферах использовал свою власть. Профессор считает, что не хватает дискуссий и понимания, что банки - не враги.

"В первую очередь, я отмечаю повышение налогов банкам. Думаю, тут надо было главе страны созвать всех за один стол, провести дискуссию о том, что банки - не враги, а часть общества. С коммерческими банками надо не бороться, с ними надо работать ради общей цели.

Вектор ясен – надо повышать перераспределение, делать так, чтобы жители были довольны, снижать нищету и неравенство. Надо вместе решать эти вопросы", – сказал Гружевский.

Литовской экономике слишком долго позволяли развиваться в условиях Дикого Запада, считает президент страны Гитанас Науседа.

"Пришло время сказать, что мы допустили ошибку, разрешив развиваться экономике по принципам и в условиях Дикого Запада в течение долгого времени. Там, где господствуют те, кто лучше вооружен и у кого больше знакомых, не остается места небольшим, слабым и думающим о всеобщем благе", – сказал 17 января Науседа.

Он заметил, что социальное разобщение появилось от того, что все эти процессы пустили на самотек.

"Перешли из одной крайности – неэффективной советской плановой экономики - в другую: чрезмерно возвысили невидимую руку рынка. В то время как большинство стран с похожей судьбой искали равновесие, мы оставили свое завоеванное тяжелой борьбой государство на голодном пайке", – сказал Науседа.

Позже, в интервью он сказал журналистам, что, возможно, такое отношение подходило в первые годы независимости для того, чтобы расшевелить экономику, сдвинуть с мертвой точки, но подчеркнул, что такое отношение неприемлемо.

"Вот почему сейчас – своеобразный парадокс: мы хвастаемся тем, что с момента вступления в ЕС быстро продвигаемся к среднему показателю ВВП на одного жителя, а с другой стороны, краснеем из-за самых плохих показателей разобщения в общества", – сказал президент.

"Такое несоответствие можно объяснить только одним: провалы в сфере социальной и экономической политики. У нас не было компаса, для чего использовать экономический прогресс, и сегодня у нас ситуация вот такая плохая", – сказал Науседа.

По словам президента, очень важно привести в порядок налоговую систему, чтобы она была "системой общины людей, а не скотным двором".

"Мы ведь люди, а не скот. Значит, должны отказаться от тех льгот, которые ничем не оправданы, которые в разные периоды вводились потому, что власть имущие могли добраться до законодательства и осуществили для себя эти льготы", – сказал Науседа.