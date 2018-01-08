DELFI писал, что планам мэрии проложить велодорожку вдоль реки на Жверинасе мешали местные жители, которые посадили там зеленые изгороди. Кроме того, живущие здесь предприниматели увеличили свои участки за счет государственной земли.

Национальная земельная служба (НЗС) обязалась освободить государственную землю. Живые изгороди удалили работники Grinda. Журналисты зафиксировали, как туи мотопилой спилил мэр города Ремигиюс Шимашюс. Сейчас велодорожка уже почти готова. Однако журналисты DELFI зафиксировали, что рядом с ней появились новые зеленые насаждения.

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Журналисты DELFI на ул. Бирутес заметили, что заново захвачена государственная земля. Совсем недавно у велодорожки посадили сосны и другие зеленые насаждения. Однако по данным Regia.lt, частной земли у самой велодорожки нет.

Regia.lt показывает, что это государственная земля, где владельцы соседних участков не могут сажать растения. На карте видно, что частная земля начинается намного дальше этого места. По данным Центра регистра, владелец этого здания и участка – Арнас Юрскис.

Связаться с ним порталу DELFI не удалось.

Информацию об этом DELFI передал Национальной земельной службе и Вильнюсской мэрии.

Советник мэра Александрас Зубряковас сказал, что мэрия изучит ситуацию и информирует журналистов о том, какие меры будут предприняты.

Директор администрации Вильнюсской мэрии Повилас Подярскис сказал DELFI, что после получения информации от журналистов 2 января специалисты мэрии осмотрели набережную Вилии. Они попытаются уговорить владельца участка лично убрать зеленые насаждения, ему дали срок до 8 января. Поскольку владелец участка этого не сделал, на место снова приехали работники компания Grinda и убрали кусты. Сейчас место доступно для всех желающих там побывать.

Поскольку растения были посажены недавно, убрать их не составило особого труда. Их увезли на специальном грузовике.

Похоже, что во время работ хозяина участка дома не было.

"В том месте мы планируем оборудовать детскую площадку или площадку для выгула собак. Но точно еще не известно, что там будет. Может, останется просто поляна", - сказал Подярскис.