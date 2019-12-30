В ночь на вторник будет облачно, во многих районах ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. ПО-прежнему будет дуть неспокойный ветер, местами его порывы достигнут 15-20 м/с. Ночью будет 0-5 градусов тепла.

В последний день уходящего года будет облачно, прояснения ожидаются только на западе. Во многих районах ожидаются небольшие дожди, морось. Будет дуть сильный юго-западный или западный ветер, на западе его порывы будут достигать 15-20 м/с. Средняя температура поднимется до 2-7 градусов тепла. Вечером похолодает, поэтому в этот день погода будет переменчивой. Облачность снизится, будет больше прояснений, местами ожидаются небольшие осадки – на смену дождю придет мокрый снег или снег. Ветер сменится на северо-западный и усилится до 15-20 м/с. Температура опустится до 0.

После полуночи небо станет более ясным, осадки быстро прекратятся. Будет дуть сильный западный или северо-западный ветер, к утру он станет слабее. Температура утром во многих районах составит 0-2 градуса мороза, поэтому ожидается гололед. Только на взморье всю ночь будет выше нуля - 1-3 градуса тепла.

В первый день нового года будет облачно с прояснениями, особых осадков не ожидается. Будет дуть западный, юго-западный ветер, он усилится только на западе. После похолодания днем солнце прогреет воздух до 0-5 градусов тепла.

В четверг ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, морось. Будет дуть сильный ветер. Снова потеплеет, ночью будет 0-5 градусов тепла, а днем 2-7 градусов тепла.

По нынешним данным, в пятницу особых осадков не ожидается, во многих районах облака рассеются, прогнозируют прояснения. Будет дуть сильный порывистый ветер. Температура будет такой же как в пятницу.