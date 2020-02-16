В воскресенье днем к Литве с Запада приблизится циклон. Будет ветрено и облачно. На востоке без осадков, небольшой дождь возможен разве что вечером. В Утене и Вильнюсе будет около 6, в Паневежисе 7 градусов тепла. На западе Литвы будет 6–8, местами до 9 градусов выше нуля. Во второй половине дня на взморье и в Западную Жемайтию придет сильная облачность, однако осадки будут небольшими.

В ночь на понедельник осадки ожидаются на большей части территории Литвы. Усилится юго-западный ветер, его порывы составят 15–20 м/с, местами до 23 м/с. Температура воздуха составит 3-8 градусов тепла.

В понедельник днем будет сыро и ветрено, придет волна тепла. Днем будет 7–10, местами до 11 градусов тепла (это будет рекордным теплом 17 февраля).

Во вторник уже будет прохладнее. В ночь на вторник немного успокоится ветер, осадков будет меньше, а днем снова усилится ветер, пойдет дождь.