В ночь на понедельник облака рассеются, вероятность дождя снизится до минимума. Местами прогнозируют туман. Ветер будет слабым. Ночью будет 7-12 градусов тепла.
В понедельник днем небо на севере страны будет малооблачным. Температура составит 20-23 градуса. На юге и на востоке будет облачно, однако небольшие дожди пройдут лишь местами. Всем в Вильнюсе будет 20, в Каунасе до 22 градусов.
Во вторник ночью на западе соберутся облака, местами пройдут небольшие дожди. Температура снизится до 9-14 градусов. Днем пасмурно и дождливо будет на западе страны, местами будут идти сильные дожди с грозами. На востоке ожидается больше прояснений, дожди будут идти не повсюду. Температура будет чуть ниже, чем в понедельник.
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