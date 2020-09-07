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После президентских выборов в Беларуси в Литву по причине возможных преследований и угроз в своей стране прибыли более пятидесяти жителей соседней страны.
Baltarusijos muitinė
Baltarusijos muitinė
© Itar-Tass / Scanpix

Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас информировал в понедельник на заседании членов оппозиционной фракции Союза Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов), что с 11 августа по 3 сентября убежища в Литве попросили 14 граждан Беларуси.

"В отношении них в данный момент не проводится никаких процедур", – сказал он.

За упомянутый период в связи с особыми гуманитарными причинами и с разрешения министра внутренних дел в Литву прибыли 37 граждан Беларуси.

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