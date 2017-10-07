Пятница в жизни отца 10-ти детей Сигитаса Блинструбаса был черным днем: он не только напился, но и получил ножевое ранение. Пострадавший никого не винит в происшедшем. "Я сам все спровоцировал, сам и выберусь. Больше – ни капли", - заверил он.

Блинструбас живет в старостве Бетыгалы, недалеко от Жибуляй. Он известен как хороший мастер и трудолюбивый человек. Но и выпить горазд. Остановиться не может, пьет неделями.

"У меня так бывает – пью неделю-две. Потом три дня лежу в кровати, пью чай. Пить начинаю, когда нервничаю. В прошлую пятницу сильно разнервничался, когда вызвал команду с телевидения и наговорил глупостей", - признался Блинструбас.

"Я все сам заварил. У меня были проблемы на работе, обманули. Были недоразумения с женой. Я вызвал телевизионную команду. Когда они уехали, я понял, что сделал глупость. Звонил, просил не показывать передачу. Но, кажется, покажут. Я разнервничался. Не выдержал. Пошел в Жибуляй, купил две бутылки водки по 0,7 л и "соску" крепкого пива. Одну бутылку выпил со знакомым около магазина, "соску" - по дороге домой, а вторую бутылку водки выпил дома", - рассказал Сигитас.

Он уверял, что во время съемок был трезвым, до того дня не пил целый год – был закодирован.

Из-за выпивки он поссорился с супругой.

Во время бурного обсуждения передачи, которую сняли у них дома, жена схватила нож и нанесла ему ножевое ранение - перерезала вену на ноге. Поняв, что рана опасная, он вызвал скорую.

"Одной рукой я зажимал рану, в другой держал водку. Приехала не только скорая, но и полиция. Как только я увидел полицейского, стал пить водку, полбутылки выпил. Он мне - ты что делаешь? Я ему: лекарство пью, у меня вена перерезана. Он мне алкотестер – дуй. Вроде я надул почти 6 промилле. Но это глупости. В больнице уже было только 2,5", - рассказал Блинструбас.

На вопрос, чувствует ли он хоть какую-то ответственность перед детьми (дома 5 несовершеннолетних, старшие дети с родителями уже не живут), Блинструбас сказал, что по мере возможности он о детях заботится.

"Когда мы ругались и жена ударила меня ножом, дети были около пруда, ничего не видели. Потом полиция увезла их к свекрови, - сказал он. - Я сам во всем виноват. Я исправлюсь – больше ни капли".

Через несколько дней после конфликта дети уже были дома, занимались своими детскими делами.

На вопрос, как он содержит такую большую семью при том, что сам нередко уходит в запои, Блинструбас ответил: "Детям ведь не скажешь, что есть нечего. В этом году 5 детей надо было в школу отправить. Есть чем заняться. Если сосчитать все пособия, мы получаем в месяц около 500 евро. Но за эти деньги не проживешь. Только на подготовку в школу ушло около тысячи евро. Но я не жалуюсь. Каждый день приношу домой 20-30 евро. Я строитель и столяр и механик. Все что хочешь могу отремонтировать. Поверьте – беру и делаю. Все могу делать. Проблема в том, что официально никто не хочет трудоустраивать".

Староста Бетыгалы Станисловас Тотилас сказал о семье Блинструбасов: "Это семья из группы социального риска, и этим все сказано. Пытаются выбраться, не пить, но не очень получается. Мы постоянно наблюдаем за этой семьей, поскольку нет гарантий, что все будет хорошо в будущем".