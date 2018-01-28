После воскресенья погода ухудшится

По ее словам, в субботу было пасмурно, без прояснений.

Гечайте заметила, что в воскресенье с запада приблизится новый атлантический циклон, который принесет новую порцию осадков – осадки ожидаются в большинстве районов, на этот раз они будут более обильными, чем в субботу.

"Кроме того, по мере приближения циклона усилится ветер, днем его порывы местами составят 15–20 м в секунду, но будет по-прежнему тепло – ночью на востоке 1–2 градуса, поэтому будет скользко. В других регионах страны до 3 градусов тепла", – сказала Гечайте.

В воскресенье днем будет 0–5 градус тепла.

В начале следующей недели погода ухудшится.

"В понедельник перемен будет немного – температура и ночью и днем будет чуть выше 0. Осадков будет немало, особенно днем, ожидается дождь и мокрый снег, будет дуть сильный ветер. Во вторник будет еще неприятнее, ожидаются не только осадки, но и ветер – порывы 15–20 м в секунду, а местами до 24 м. Температура чуть выше нуля как ночью, так и днем", – сказала Гечайте.