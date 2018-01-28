В выходные дни в Литве ожидаются осадки, туман, мокрый снег, усилится ветер, но будет тепло, сказала в интервью Литовскому радио специалист Гидрометеорологической службы Эдита Гечайте. Следующая неделя, по ее прогнозу, также будет теплой, но ветреной.
Plikledis
© DELFI / Kiril Čachovskij

По ее словам, в субботу было пасмурно, без прояснений.

Гечайте заметила, что в воскресенье с запада приблизится новый атлантический циклон, который принесет новую порцию осадков – осадки ожидаются в большинстве районов, на этот раз они будут более обильными, чем в субботу.

"Кроме того, по мере приближения циклона усилится ветер, днем его порывы местами составят 15–20 м в секунду, но будет по-прежнему тепло – ночью на востоке 1–2 градуса, поэтому будет скользко. В других регионах страны до 3 градусов тепла", – сказала Гечайте.

В воскресенье днем будет 0–5 градус тепла.

В начале следующей недели погода ухудшится.

"В понедельник перемен будет немного – температура и ночью и днем будет чуть выше 0. Осадков будет немало, особенно днем, ожидается дождь и мокрый снег, будет дуть сильный ветер. Во вторник будет еще неприятнее, ожидаются не только осадки, но и ветер – порывы 15–20 м в секунду, а местами до 24 м. Температура чуть выше нуля как ночью, так и днем", – сказала Гечайте.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Консерватор предлагает запретить объявление рейтингов до конца второго тура выборов (18)

Депутат Союза отечества-Христианских демократов...

Вильнюсцы праздновали день рождения столицы в каунасских кафе (10)

В прошлом году Каунас подарил вильнюсцам по случаю дня...

После воскресенья погода ухудшится

В выходные дни в Литве ожидаются осадки, туман, мокрый...

Больше тысячи вильнюсцев отметили день рождения столицы в Каунасе (23)

Второй год подряд акция " Каунас поздравляет Вильнюс"...

Депутат предлагает запретить курение около баров и кафе (50)

Депутат литовского парламента от Литовского союза...

TOP новостей

Консерватор предлагает запретить объявление рейтингов до конца второго тура выборов (18)

Депутат Союза отечества-Христианских демократов...

Вильнюсцы праздновали день рождения столицы в каунасских кафе (10)

В прошлом году Каунас подарил вильнюсцам по случаю дня...

Дорожающий алкоголь заставляет искать выход: латыши в выигрыше (26)

Правительства стран, в которых употребляют больше...

Социал-демократы выдвинут своего кандидата на пост президента (14)

На президентских выборах в Литве в 2019 году...

После воскресенья погода ухудшится

В выходные дни в Литве ожидаются осадки, туман, мокрый...