По-прежнему снижается доверие к мэру Каунаса Висвальдасу Матийошайтису (положительно 46%, отрицательно 36%).
Среди политиков действия которых жители оценивают положительно – три президента: Гитанас Науседа, Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус.
Больше всего за месяц снизился рейтинг Жемайтайтиса - до 32% (отрицательно его оценивают 42% респондентов).
Рейтинг Виктора Успасских снизился на 6% (положительно 25%, а отрицательно - 58%), а Гинтаутаса Палуцкаса положительно оценивают 33%, а отрицательно 45% респондентов.
Опрос был проведен по заказу ELTA 21 сентября - 5 октября.
Рейтинг главы Партии центра Наглиса Путейкиса снизился на 5% (положительно 29%, отрицательно 52%). Снизился и рейтинг Арвидаса Юозайтиса, лидера движения "Литва здесь" (положительно 30%, отрицательно 39%).
Главу МИД Линаса Линкявичюса положительно оценивает 51%, а отрицательно – 34% респондентов.
За месяц увеличился рейтинг депутата Ингриды Шимоните (положительно 45%, отрицательно 44%) и министра здравоохранения Аурелиюса Вериги (положительно 29%, отрицательно 63%).
По данным опроса, лучше всего жители оценивают президента Литвы Гитанаса Науседу (положительно 84%, отрицательно 9%) и экс-президента Валдаса Адамкуса (81% и 11%). Еще 4 политиков жители оценивают скорее положительно, чем отрицательно - это Даля Грибаускайте (64% и 29%), европарламентарий Людас Мажилис (55% и 20%), европарламентарий Вилия Блинкявичюте (51% и 32%) и Линас Линкявичюс (51% и 34%).
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