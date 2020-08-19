После военного переворота в Мали военные из Литвы в безопасности, охрана баз усилена

"Прямой угрозы в отношении наших военнослужащих, которые участвуют в международных операциях на Мали, нет. На военных базах охрана усилена, повышен уровень готовности, введены определенные ограничения для персонала. Ситуация в Мали находится под тщательным наблюдением, ведутся консультации с партнерами", - в комментарии для BNS заявил замначальника Оборонного штаба ВС Литвы полковник Артурас Радвилас.
Решения об отзыве военных будут приниматься только вместе с партнерами по миссиям.
В настоящее время в Мали дислоцировано 50 литовских военнослужащих. Они принимают участие в двух миссиях - учебной миссии ЕС и операции ООН MINUSMA.
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