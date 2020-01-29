После вмешательства СМИ самоуправление убирает мусор в Каролинишкес

Старая резина, обувь, бытовая техника, кресла, кровати, журналы, и прочий мусор сбрасывали здесь больше 10 лет. Здесь накапливался и мусор, оставленный бывшими владельцами гаражей.

Юргита уверяла, что с апреля 2019 года пытается достучаться до разных ведомств, просит упразднить свалку, но все тщетно. Этот вопрос сдвинулся с мертвой точки только после вмешательства СМИ.

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29 января с самого утра мусор убирают рабочие компании Grindа. Работы организовала Вильнюсская мэрия. Вице-мэр Валдас Бенкунскас 28 января сказал СМИ, что муниципалитет займется этим вопросом, а позже взыщет с владельцев участка расходы по уборке.

Кстати, участок принадлежит трем хозяевам - государству, ЗАО и еще 70 совладельцам.

Правда, мужчины, которых журналисты встретили в гаражном массиве, сказали DELFI, что мусор бросают не владельцы гаражей, а вильнюсцы, которые загрязняют свой город.