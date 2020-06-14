После веселья в популярном вильнюсском клубе девушка была изнасилована новым знакомым

Между тем осужденный Пятрас Миляускас уверяет, что он девушку не бил, а секс был с ее согласия.

Прокуроров такие заявления мужчины не убедили, они передали дело в суд – Вильнюсский окружной суд оставил в силе приговор суда низшей инстанции, который признал Миляускаса виновным в изнасиловании и избиении и приговорил к двум годам лишения свободы. Кроме того, осужденный должен выплатить пострадавшей 3000 евро в качестве возмещения морального ущерба.

Суд постановил, что Миляускас воспользовался тем, что девушка была пьяна и не могла сопротивляться, применил силу и занимался с ней анальным сексом. Когда девушка пыталась сопротивляться, он дважды ударил ее по лицу, в результате чего она потеряла сознание.

Через несколько часов Миляускас еще раз ее изнасиловал, когда она спала.

Миляускас познакомился с девушкой в популярном клубе, где они вместе пили, потом он предложил продолжить знакомство у него дома.

"До этого мы целовались, обнимались, это была не моя инициатива, а инициатива девушки", – уверял мужчина, заметив, что она согласилась пойти с ним на свидание на следующий день и дала свой телефонный номер.

"Такое поведение девушки убедило меня в том, что она не против секса", – сказал он, заметив, что у него дома девушка сама сняла с себя одежду, а ударилась она, падая, потому что была пьяна. Миляускас уверял, что девушка все выдумала и оклеветала его, потому что у нее был парень и она боялась, что тот узнает о ее неверности.

Девушка рассказала, что пришла в клуб около 3 ч. уже навеселе и почти ничего не помнит.

"Я пришла в себя только около 6 ч. во время полового акта, мои руки были прижаты к бокам, а на мне был незнакомый мужчина", – рассказала пострадавшая.

Она сказала, что пыталась сопротивляться, плакала, но он ее ударил по лицу.

О насилии она в тот же день рассказала коллеге по работе. Потом своему молодому человеку. Затем через несколько дней обратилась в полицию и к врачу.

Суд признал Миляускаса виновным, а его версию расценил, как защитную позицию.