"Как мне себя чувствовать, если я вынуждена просить ребенка по-прежнему ходить через железную дорогу и не бояться этого. Альтернатива - канализационная труба, в которой мокро, грязно и всегда есть вероятность встретить наркоманов, которые, если им не хватило дозы или после передозировки, могут себя вести неадекватно.

Печально, но с такой реальностью уже много лет вынуждены мириться жители ул. Зуйкю. Если кто-то не знаком с ситуацией, то скажу, у нас есть такая "маленькая" проблема, сообщение с городом возможно только через железную дорогу, канализационную трубу или в объезд 15 км на машине.

Статьи по теме: В Вильнюсе поезд насмерть сбил юношу

То, что случилось с юношей на ук. Ешмининку, едва не повторилось с моим сыном. Да, дети в наши дни не выпускают из рук телефоны, их глаза направлены на экраны, в ушах наушники и музыка играет на полную мощность.

Из-за этого мой сын однажды едва не попал под поезд. Не знаю, насколько страшно все было, насколько близко был поезд, но сын вернулся домой в шоковом состоянии, весь дрожал.

Мы с мужем всегда говорили ему, чтобы перед железной дорогой всегда смотрел по сторонам, чтобы был осторожен, но когда ребенок получил травму, задумались и сами.

Пришлось заново просить не пользоваться в этот момент телефоном, не слушать громко музыку и... просить по-прежнему ходить через рельсы. И сейчас мы просим его об этом каждый день или выбирать другой вариант – канализационную трубу.

Правда, забыла упомянуть, она не только узкая, мокрая и грязная, там можно встретить наркоманов, которые идут в табор. Одна такая встреча произошла зимой. Не знаю, что должен чувствовать ребенок, когда ему в такой узкой трубе приходится разминуться с наркоманами, которые спрашивают, нет ли у него несколько евро...

Один такой случай был зимой, поэтому сын боится ходить по трубе и ходит через рельсы, а сейчас боится и по ним ходить, а тут еще это несчастье...

Об общественном транспорте и говорить нечего – во-первых до остановки идти намного дальше, чем через железную дорогу или канализационную трубу, маршрут идет по кругу, поэтому надо выходить из дома несколькими часами раньше, поскольку надо делать несколько пересадок.

После того как сын едва не попал под поезд, если могу, я вожу его в школу на машине или прошу об этом соседей, но не всегда удается все согласовать. Даже если удается, есть другие проблемы – напрямик проехать нельзя, надо 15 км ехать в объезд.

Что мне говорить ребенку после вчерашней проблемы? Просить ходить через канализационную трубу и надеяться, что больше он не повстречается с наркоманами, или учить безопасно переходить через рельсы и молиться, чтобы он вернулся домой живым.

Эта проблема существует больше 10 лет, района растет, жителей становится больше, все ходят через железную дорогу, а городу наплевать. Сколько еще людей должно погибнуть, чтобы ситуация изменилась?

Практически каждый год гибнет один человек. Неужели ждать, пока погибнет мой сын или чей-то другой ребенок?

Пока люди у власти думают, что делать, хочу, чтобы мне посоветовали, какое из двух зол выбирать моему ребенку – канализационную трубу или рельсы?"

DELFI за содержание письма ответственности не несет, это субъективное мнение читателя!