Минздрав отмечает, что в странах Балтии количество случаев Covid-19 стабильно сокращается, но в Польше ситуация иная.
"В понедельник в правительстве представили эпидемиологические данные, которые показали, что в Литве, Латвии и Эстонии количество случаев COVID-19 стабильно сокращается. Тенденция сокращения намечается и в соседних странах, но в России и Беларуси по-прежнему количество новых случаев большое, въезд с территории этих стран ограничен.
Кривая заболеваний медленно снижается и в Польше, несмотря на то, что она уже отвечает необходимым критериям, позволяющим приезжать в Литву без ограничений", – сказано в пресс-релизе.
Минздрав напоминает, что все приезжие могут провериться на коронавирус даже если у них нет симптомов. Надо регистрироваться по номеру 1808.
Минздрав отмечает, что в Скандинавских странах больше всего случаев заболевания фиксируют в Швеции, поэтому граждане и жители этой страны по-прежнему не могут приезжать в Литву. Всем гражданам Литвы, которые приезжают из Швеции или через нее, придется провести 14 дней в изоляции.
Ситуация в некоторых странах юго-восточной Европы показывает, что после отмены карантина нельзя расслабляться. в Болгарии, Румынии, Молдавии, Северной Македонии, Хорватии и Черногории растет количество случаев заболевания.
Рост числа новых случаев фиксируется и в Чехии.
В Ирландии количество случаев по-прежнему небольшое. В Великобритании, Франции, Италии и Испании количество случаев заболевания остается стабильным, а в Португалии наблюдается рост.
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